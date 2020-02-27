300 مليون يورو من ريال مدريد لضم صلاح ومبابي

يسعى ريال مدريد إلى تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة فيما يتعلق بالشق الهجومي، وهذا بعد فشل النجم إيدين هازارد في تقديم الإضافة المرجوة حتى الآن، وكذلك الرحيل المتوقع لغاريث بيل.

ووفقاً لتقارير إعلامية إسبانية، فإن هداف ليفربول، محمد صلاح، يعد من الأسماء التي يرغب الرئيس فلورينتيو بيريز في ضمها، إلى جانب مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

وأكد موقع "إل ديسماركي" أن بيريز على بينة من المطالب المالية التي قد تأتي من الريدز للتخلي عن الدولي المصري والمقدرة بـ 150 مليون يورو، إلا أنه لن يتردد في فتح مفاوضات رسمية من أجل إتمام الصفقة.

المصدر ذاته أكد، أن رئيس الملكي سيحاول تخفيض قيمة صلاح إلى أقصى درجة ممكنة من أجل تخصيص القيمة المتبقية من ميزانية 300 مليون يورو، إلى ضم مبابي، الذي يبقى الباريسي متمسكاً بخدماته ويرفض بيعه.

وكانت تقارير سابقة، قد كشفت أن هناك احتمالاً كبيراً في أن يغادر صلاح ليفربول نهاية الموسم الجاري، وهذا بعد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بعد أن كان قد فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إذ يصبح بذلك لاعب روما السابق قد حقق جميع طموحاته مع الريدز، مما قد يجعله متقبلاً لفكرة خوض تجربة جديدة.