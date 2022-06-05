350 مليون جنيه يرصدها ريال مدريد للتعاقدات

سيكون تحت تصرف ريال مدريد 350 مليون جنيه استرليني لإبرام صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي وفقاً لتقرير نشره موقع "جول" العالمي.

ووصلت عقود عدة نجوم ذوي أجور باهظة إلى نهايتها مما يعني تحرير مبالغ إضافية تصل إلى نحو 75 مليون جنيه ستسهل من مهمة النادي الملكي في جلب مواهب جديدة إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

كما أن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا سيجلب عائدات ضخمة سيتم استغلالها في سوق الانتقالات.

ووصل مجموع عائدات ريال مدريد بعد نهاية الموسم إلى 113 مليون جنيه.

وسيتم وضع اللاعبين خيسوس فاييخو وماركو آسينسيو وداني سيبايوس ولوكا يوفيتش أو ماريانو دياز للبيع بانتظار وصول عروض مناسبة تسمح بالتخلي عنهم.