36 مليون يورو تبعد كلوب عن ليفربول

انضم يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، إلى المرشحين لقيادة يوفنتوس خلال الموسم المقبل بعد رحيل ماسيلميانو آليغري.

يأتي ذلك بعدما أعلن يوفنتوس قبل أيام، عن رحيل آليغري نهاية الموسم الجاري بعد الإخفاق الأوروبي المتكرر في آخر موسمين.

وقالت تقارير اعلامية أن كلوب قد يتولى تدريب يوفي بحال موافقته على ترك ليفربول.

بدوره، ترى إدارة البيانكونيري أنّ مدرب بوروسيا دورتموند السابق هو البديل المناسب لبطل إيطاليا بعدما تمكن من قيادة الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسمين على التوالي.

إلا أن اهتمام يوفنتوس وغيره من الأندية قد يصطدم بالشرط الجزائي في عقد كلوب مع ليفربول.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كلوب مرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2022 وبشرط جزائي يقدر بـ 36 مليون يورو.

ولم يقدم المدرب الألماني أي مؤشر لإنهاء عقده مع ليفربول، وحرص في العديد من المناسبات على تأكيد رغبته في استكمال المغامرة مع وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بحثاً عن الألقاب التي فشل كلوب في تحقيقها حتى الآن.