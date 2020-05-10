4 أسباب تجبر ريال مدريد على استبعاد ضم بوغبا

كشفت تقارير الموقف النهائي لريال مدريد من ضم بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد.

وارتبط بوغبا طويلاً بالانتقال إلى ريال مدريد؛ كونه أحد اللاعبين المطلوبين من زين الدين زيدان، مدرب الميرينغي.

إلا أن صحيفة “ماركا” الإسبانية، المقربة من صانعي القرار في النادي الملكي، أكدت أن الفرنسي لن ينضم لريال مدريد الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير إلى أن هناك العديد من العوامل التي دفعت ريال مدريد إلى التخلي تماماً عن فكرة ضم بوغبا.

وأضافت بقولها: “العامل الأول هو تراجع مستوى بوغبا بشدة في الموسمين الأخيرين، في البداية كان اللاعب يشير بأصابع الاتهام إلى مدربه السابق في مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، بأنه السبب الرئيسي في تراجع مستواه، إلا أن وصول أولي غونار سولشاير إلى مقعد القيادة الفنية في أولد ترافورد بدلاً من مورينيو قبل 18 شهراً تقريباً لم يغير من الأمر شيئاً بالنسبة للفرنسي الدولي.

وأكدت أن العامل الثاني هو أن ريال مدريد يركز حالياً على ضم إدواردو كامافينغا، نجم وسط رين، أو نغولو كانتي نجم وسط تشيلسي، وبالتالي فإن بوغبا خارج الحسابات الفنية أيضاً.

ونوهت إلى أن صفقة بوغبا ستكون عكس خطة ريال مدريد الموسم المقبل، والتي تقوم على خفض النفقات، في ظل الأزمة المالية الحالية التي فرضتها جائحة “كورونا”، وبالتالي فإن شراء بوغبا من مانشستر يونايتد إضافة إلى راتبه السنوي سيكونا بمثابة عبء ثقيل على ميزانية النادي الملكي.

أما العامل الرابع، فهو أن الاتصالات مع مينو رايولا، مدير أعمال بوغبا، تركز الآن على صفقة أخرى، وهي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند في محاولة لضمه الموسم المقبل.