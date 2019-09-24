4 أسباب تفسر فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019

صعد نجم برشلونة ليونيل ميسي الى موقعه الطبيعي متربعاً على عرش أفضل لاعب في العالم لعام 2019 متفوقاً على مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، ومدافع ليفربول فيرجيل فان دايك.

ويستحق "ليو" الظفر بالجائزة للمرة السادسة "فنياً ورقمياً"، إذ خاض 58 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 54 هدفاً، وصنع 20 هدفاً، وساهم بـ 74 هدفاً الموسم الماضي، ويعتبر هداف دوري أبطال أوروبا، وأكثر لاعب سجل ثلاثيات (هاتريك)، وأكثر لاعب قام بالمراوغات، حقق بطولتين، وكسب الحذاء الذهبي محلياً.

فيما يلي بعض النقاط التي تفسر سبب ظفر ميسي بالجائزة:

1- هداف من طراز رفيع

نال الحذاء الذهبي للموسم الاوروبي بعدما سجل 36 هدفاً في الدوري الإسباني خلال 34 مباراة، وكان الاكثر تسجيلاً في الدوريات الخمس الكبرى، بجانب صناعته لـ 15 هدفاً.

2- عملاق أوروبا الأول

سجل 12 هدفاً في دوري أبطال أوروبا ونال الحذاء الذهبي الأوروبي للبطولة في 10 مباريات، وصنع 3 أهداف، بالإضافة لحصوله علي أفضل لاعب في البطولة، وأفضل مهاجم أيضاً.

3- نجم الثلاثيات والركلات الثابتة

يعتبر ميسي أكثر من سجل ثلاثيات (هاتريك) في الموسم بواقع 4 مرات، وأكثر من سجل من ركلات حرة مباشرة بواقع 8 أهداف، وفي كأس السوبر الاسباني صنع هدف فوز برشلونة على إشبيلية 1-2.

4- مهارات ومراوغات

قدم عرضاً فنياً عالياً في جميع مسابقات الموسم الماضي وقاد برشلونة للفوز بالدوري الاسباني بقدرات خاصة جداً، وكان تكتيك الفريق مبني تماماً عليه وشكل العلامة الفارقة بإنجازات الكتالوني المتواصلة في الليغا على حساب الغريم ريال مدريد.

وبعيداً عن الارقام، لا شك بان ميسي أخطر لاعب كرة قدم في العالم.