4 أندية تتسابق للحصول على توقيع تيمو فيرنر

أكدت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن 4 أندية كبيرة تتزاحم للحصول على توقيع النجم الألماني تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي بطل أوروبا.

وفشل البالغ من العمر 25 عاماً في ترك بصمته منذ انتقاله إلى البلوز صيف العام الماضي قادماً من آر بي لايبتزيغ مقابل 53 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

ورغم فوز الفريق اللندني بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتسجيل الألماني لـ 14 هدفاً في 60 مباراة، إلا أن الدور الذي ساهم به لم يكن مؤثراً بالشكل الكافي.

ويتميز فيرنر رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليه منذ قدومه إلى إنجلترا بنشاطه الكبير وحركته المستمرة في الملعب وقدرته على الاندفاع سريعاً في الشق الهجومي وتشكيل الخطورة من على الأجنحة.

من هي الأندية المهتمة بـ فيرنر ؟

ومع ذلك، تدرس إدارة تشيلسي التضحية بنجم المانشافت على أمل الحصول على أكبر قيمة جراء بيعه في ظل رغبة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس في ضمه.

ويرغب بايرن في تحضير بديل مناسب لهدافه روبرت ليفاندوفسكي، فيما يخطط دورتموند لتعويض إيرلينغ هالاند بمهاجم يفهم الكرة الألمانية.

أما يوفنتوس، فلم يسجل نجماه ألفارو موراتا وباولو ديبالا الأهداف الكافية لسد الفجوة الكبيرة التي خلفها رحيل كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد خلال الصيف.

بدوره، يرغب دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في زيادة الخيارات الهجومية لديه في ظل تقدم لويس سواريز في السن، وعدم وضوح مصير أنتوان غريزمان، إلى جانب تذبذب مستوى جواو فيليكس.