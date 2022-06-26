4 أندية مهتمة بكريستيانو رونالدو

تتسابق عدة أندية أوروبية كبيرة للظفر بتوقيع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الذي يدرس الرحيل عن ملعب أولد ترافورد هذا الصيف.

ورغم محبة "صاروخ ماديرا" للنادي الإنجليزي إلا أن عدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل جعل البرتغالي يشكك بمسألة خوض الموسم الأخير في العقد الذي يربطه بيونايتد.

وتناقلت وسائل الإعلام عن اهتمام تشيلسي وبايرن ميونيخ وروما وسبورتينغ لشبونة بخدمات صاحب الـ 37 عاماً.

لكن تقارير ألمانية سارعت للتأكيد أن بايرن لا يفكر بضم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات.

ويبدو مع ذلك أن الثلاثي المتبقي مهتم جدياً باللاعب الذي سجل 24 هدفاً في 39 مباراة الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات.

رونالدو مستعد للعمل تحت إشراف تين هاغ

بدورها، قالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن رونالدو أخبر مدرب يونايتد الجديد الهولندي إيريك تين هاغ أنه جاهز للعمل تحت إمرته، لكن البرتغالي يشعر بالإحباط جراء تحركات النادي البطيئة حالياً في سوق الانتقالات.