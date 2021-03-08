4 خيارات في حالة رحيل كلوب عن ليفربول

رشحت تقارير عدة مدربين لخلافة يورغن كلوب بحال رحيله عن تدريب ليفربول جراء تراجع النتائج محلياً واحتلال المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.

ويعاني حامل اللقب هذا الموسم، فعلى الرغم من البداية الجيدة واعتلاء صدارة الترتيب لعدة مراحل إلا أن الفريق انهار بشكل مفاجىء بسبب الإصابات التي ضربت أبرز لاعبيه الأساسيين مثل فيرجيل فان دايك.

فشل ليفربول في الفوز خلال آخر 8 مباريات على ملعبه آنفيلد للمرة الأولى منذ عام 1955، كما تلقى 6 هزائم متتالية على ملعبه للمرة الأولى في التاريخ حيث لم يسبق وأن خسر على ملعبه أكثر من أربع مباريات.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن المدرب الألماني بات يواجه خطر الإقالة على الرغم من أنه يحظى بدعم مالكي النادي.

وعندما سُئل كلوب عن احتمالية رحيله عن تدريب ليفربول، رد قائلاً: "إذا كان هناك مدرب آخر يمكنه القيام بعمل أفضل، فعليهم اتخاذ القرار.

"لا يمكننا أن نفعل أكثر مما نفعله.. هذا هو الوضع، لا أعتقد أن الأمور تسير بهذا الشكل، لا أعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر القيام بشكل أفضل مما أقدمه، لكني لا أعتقد أن أياً من مسؤولي النادي يفكرون في هذا الأمر، على الأقل لم يخبرني أحد".

ووضعت الصحيفة 4 مرشحين قد يتولى أحدهم مقعد القيادة الفنية لليفربول في حالة رحيل كلوب، وهم ستيفن جيرارد (مدرب رينجرز)، وماسيميليانو آليغري (مدرب يوفنتوس السابق)، وجوليان ناغلسمان (مدرب لايبتزيغ)، وبيب ليندرز (مساعد كلوب).

وقالت الصحيفة أن ليندرز اكتسب خبرات كبيرة من كلوب ويتميز بشخصية جيدة حيث يعمل في آنفيلد منذ عام 2014 وتواجد ضمن الجهاز الفني للمدرب الألماني حيث تمت ترقيته بعد رحيل زيلكو بوفاك المفاجىء.

وأضافت أن جيرارد يبدو المرشح الأوفر حظاً لخلافة كلوب، لافتة إلى أن مسيرته التدريبية بدأت في ليفربول عندما تم تعيينه مدرباً لفريق الشباب عام 2017، قبل تولي مهمة تدريب رينجرز وتتويجه ببطولة الدوري الاسكتلندي لأول مرة منذ 10 أعوام بعد كسر هيمنة سيلتك المحلية.