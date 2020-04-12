4 فرق إنجليزية تتنافس على كوتينيو

دخل مانشستر يونايتد على خط المفاوضات مع فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ، بعد إعلان اللاعب رغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

وأكدت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، الأحد، أن أولي غونار سولشاير طالب إدارة مانشستر يونايتد بضم الدولي البرازيلي، تحسباً لرحيل بول بوجبا نهاية الموسم.

كما يرغب كل من تشيلسي وتوتنهام في الحصول على خدمات كوتينيو بنظام الإعارة لمدة موسم، مع خيار الشراء في صيف 2021 مقابل 80 مليون يورو.

في المقابل، يراقب مسؤولو ليستر سيتي موقف نجم البارسا باهتمام، نظراً لرغبة المدرب بريندان رودجرز في الاعتماد عليه ولإعجابه بشخصيته ومستواه منذ تواجد الثنائي معاً في ليفربول بالسابق.