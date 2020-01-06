4 مرشحين لخلافة بيكيه في برشلونة

كشفت تقارير بأن مسيرة النجم جيرارد بيكيه، أحد أبرز لاعبي برشلونة خلال العقد الأخير، تعيش فصلها الأخير، نظراً لتقدمه في السن (32 عاماً)، وتذبذب مستواه خلال المواسم الماضية بشكل كبير.

ويبدو أن النادي الكتالوني بدأ منذ الآن يحضر لمرحلة ما بعد مدافعه المميز.

فقد قالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن البارسا، وضع قائمة قصيرة تضم 4 أسماء، من أجل تعويض بيكيه في المستقبل القريب، إذ سيستقر النادي على أحدها لضمه قريباً.

أول هذه الأسماء، مدافع يوفنتوس ماتيس دي ليخت، وكان برشلونة من أكثر الفرق المهتمة بضم الدولي الهولندي، بيد أنه فضل الانتقال إلى البيانكونيري.

ويرغب برشلونة في استغلال وضع دي ليخت المعقد نوعاً ما مع يوفي، حيث لا يعيش المدافع الهولندي أفضل أيامه، كما أنه تعرض في أكثر من مناسبة لانتقادات لاذعة بسبب أخطائه المتكررة، والتي كلفت يوفنتوس في أكثر من مباراة.

ويدخل مدافع تشيلسي أندرياس كريستنسين (23 عاماً) ضمن قائمة برشلونة، وتبدو حظوظ البلاوغرانا جيدة في الظفر بالمدافع الدنماركي، الذي جلس طويلا على دكة بدلاء النادي اللندني.

ويتعلق الاسم الثالث بمدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش، الذي جذب اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة.

وكانت تقارير سابقة قد أوضحت أن الفيولا لا يمانع في بيع مدافعه الصربي شرط حصوله على مبلغ مالي جيد مقابله.

ويأتي مدافع إشبيلية دييغو كارلوس (26 عاماً) كآخر خيار يضعه البارسا لتعويض بيكيه.

وأشارت “إكسبريس” إلى أن النادي الكتالوني يدرك صعوبة ضم المدافع البرازيلي، الذي يرغب ريال مدريد في ضمه أيضاً بهدف تعويض سيرخيو راموس.