4 مرشحين لخلافة كومان في برشلونة

يواجه المدرب الهولندي رونالد كومان ضغوطاً كبيرة للحفاظ على منصبه مدرباً لبرشلونة نظراً للنتائج الباهتة التي حققها الفريق هذا الموسم حتى الآن.

وسقط البارسا الأسبوع الماضي أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 3-0، كما تعادل أمس مع ضيفه غرناطة بهدفٍ لمثله.

وادعت تقارير في الأيام الماضية أن أمام المدير الفني الهولندي مباراتان آخريان لإنقاذ منصبه.

فيما يلي استعراض للمرشحين لخلافة كومان في برشلونة:

أنتونيو كونتي

حظي الإيطالي بمسيرة تدريبية مميزة، وبدأ نجمه في السطوع بعد قيادة يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات متتالية، كما قاد تشيلسي للظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017، وأهدى إنتر ميلان لقب السيري آ للمرة الأولى الموسم الماضي منذ قرابة عقد من الزمن.

يرى الكثيرون أن أسلوب كونتي لا يتماشى مع البارسا، لكن قدرته على بناء فرق فائزة قد يجعله الخيار الأنسب حالياً.

تشافي هيرنانديز

غادر صانع الألعاب الأسطوري صفوف البارسا ليكمل مسيرته الاحترافية في قطر مع السد الذي أشرف عليه بعد اعتزاله وقاده لستة ألقاب محلية.

رغم نقص الخبرة التي يشكو منها تشافي وعدم تدريبه في أوروبا بعد، إلا أن فهمه للبارسا ولقيمه وأسلوب لعبه يجعله خياراً مهماً على أمل إعادة النجاحات التي شهدتها حقبة جوسيب غوارديولا التاريخية.

إيريك تين هاغ

تولى تدريب أياكس امستردام عام 2017 وقاده للعديد من النجاحات المحلية، كما ساهم في تخريج دفعة لاعبين باتت تشكل العمود الفقري لمنتخب هولندا الحالي.

اختاره غوارديولا كبديل محتمل للمدرب الحالي كومان في برشلونة.

أندريا بيرلو

شهدت مسيرة أسطورة إيطاليا التدريبية بداية عادية، إذ تولى الإشراف على يوفنتوس في موسم متواضع أنهاه بالتتويج بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

يفتقر للخبرة اللازمة بالتأكيد، إلا أن أسلوب اللعب الذي يطمح لتطبيقه وشخصيته الهادئة قد تجعله مرشحاً مناسباً لخلافة كومان في الفترة القادمة.