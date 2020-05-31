4 نجوم في ألمانيا يخطفون أنظار كبار إنجلترا

استأنف الدوري الألماني مبارياته مجدداً، لتكون المسابقة الأولى على مستوى الدوريات الخمس الكبرى التي عادت بعد توقف دام لما يقرب من ثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

قرار عودة الدوري الألماني خلال هذه الفترة فتح الباب من جديد حول ارتباط نجوم البوندسليغا بالرحيل والانتقال إلى فرق أكبر داخل القارة الأوروبية.

قد تكون أندية الدوري الإنجليزي بالتحديد المستفيد الأكبر من عودة الدوري الألماني في هذه الفترة، من أجل اتخاذ القرار النهائي قبل الدخول في مفاوضات مع أهدافها خلال السوق الصيف.

فيما يلي أبرز أهداف أندية إنجلترا:

جايدون سانشو:

تردد اسم الشاب الإنجليزي نجم بوروسيا دورتموند في الفترة الماضية، بالعودة من جديد لإنجلترا بعد تجربة قصيرة مع مانشستر سيتي، والذي لم يستفد بخدماته بالشكل الأمثل.

أبرز الأندية التي ارتبطت بسانشو خلال الفترة الماضية كان مانشستر يونايتد وتشيلسي، إلا أن هذه الصفقة لن تكون سهلة إلى حد ما بسبب المبلغ الذي يريده دورتموند والذي لن يقل عن 100 مليون يورو.

أرقام صاحب الـ20 عاماً رائعة حيث استطاع الشاب الإنجليزي أن يسجل 17 هدفاً ويصنع 20 تمريرة حاسمة في 38 مباراة بجميع المسابقات، وهو العامل الذي يعول عليه دورتموند في تحقيق أكبر استفادة مالية إذا اتخذ قرار البيع.

وبدأت علامات الاستفهام تحيط بسانشو نظراً لتراجع مستواه بعد قرار عودة الدوري الألماني، الأمر الذي جعل المدرب لوسيان فافر يبقيه على دكة البدلاء في إشارة إلى تفكير نجم دورتموند في الرحيل الصيف المقبل.

كاي هافيرتز:

الاسم الأبرز في الكرة الألمانية خلال التوقيت الحالي هو نجم باير ليفركوزن، فالشاب الألماني استطاع أن يحقق رقماً قياسياً هذا الموسم وتحديداً عقب مباراة فرايبورغ، إذ أصبح أول لاعب في تاريخ البوندسليغا يسجل 35 هدفاً قبل بلوغه من العمر 21 عاماً.

ومنذ بداية عام 2020، لم ينجح أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في المساهمة في عدد أهداف أكثر من هافيرتز، الذي سجل 9 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.

دخل صاحب الـ20 عاماً أهداف العديد من الأندية الإنجليزية وأبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

تيمو فيرنر:

هداف لايبتزيغ يعد من الأسماء القريبة من الرحيل عن الدوري الألماني، بعدما عبر عن رغبته بالانتقال إلى ليفربول.

رفض فيرنر وفقاً لتقارير ألمانية وإنجليزية الاستمرار في ألمانيا والانتقال إلى بايرن ميونيخ، كما تلقى عروضاً من أندية إنجليزية وتحديداً من مانشستر يونايتد وتشيلسي إلا إن إجابته جاءت بالرفض.

يمتلك الدولي الألماني شرطاً جزائياً في عقده يقدر بـ60 مليون يورو، إلا أن ليفربول ليست لديه أي رغبة في دفع هذه القيمة، وإنما يسعى لتخفيضها، وتحقيق رغبة المدرب يورجن كلوب الذي يأمل في تدعيم الخط الأمامي من خلال التعاقد مع مواطنه.

أرقام فيرنر رائعة وملفتة بعد تسجيله 30 هدفاً في جميع المسابقات قارياً ومحلياً، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 24 هدفاً خلف النجم روبرت ليفاندوفسكي.

دايو أوباميكانو:

لاعب آخر من لايبتزيغ دخل ضمن أهداف كبار أندية القارة الأوروبية، وهو المدافع الشاب صاحب الأصول الغينية والجنسية الفرنسية.

وينتهي عقد صاحب الـ21 عاماً مع لايبتزيغ صيف العام بعد المقبل وهو العامل الذي قد يجعل النادي الألماني التفكير في بيعه نهاية الموسم الجاري من أجل الاستفادة المالية.

أبرز الأندية الإنجليزية التي تريد الحصول على عقد أوباميكانو هما قطبا مانشستر يونايتد وسيتي إلى جانب آرسنال، كما أنه ضمن أهداف ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ويلعب أوباميكانو مع لايبزيج منذ انتقاله إليه من سالزبورغ في صيف 2017، حيث شارك حتى الآن هذا الموسم في 31 مباراة بجميع المسابقات إلا أنه لم يسجل أي هدف مكتفياً بصناعة هدف وحيد في الدوري الألماني.