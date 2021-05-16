40 مليوناً ترفع قيمة بيدري

تصدر بيدرو غونزاليس الشهير بـ ”بيدري”، لاعب وسط برشلونة، قائمة اللاعبين الأكثر ارتفاعاً في القيمة السوقية في العالم، جامعاً 40 مليون يورو خلال الأشهر القليلة الماضية، لتصبح قيمته الإجمالية 70 مليوناً، بعد الظهور اللافت للاعب في أول موسم له مع فريقه قادماً من لاس بالماس.

وقالت موقع “ترانسفيرماركت”، ضمت قائمة العشرة الآوائل خمسة لاعبين من الدوري الإسباني وثلاثة من الألماني، ولاعباً من الإنجليزي، وآخر من الهولندي، وبلغت قيمهم السوقية الإجمالية 473 مليون يورو.

وقدم بيدري موسماً استثنائياً مع فريقه الذي تعاقد معه مقابل خمسة ملايين يورو فقط، فرغم حجمه الصغير، إلا أنه شكل ثنائياً ناجحاً مع ليونيل ميسي قائد الفريق، وبات أحد أعمدة خط الوسط التي لا يستغني عنها رونالد كومان، الذي كان يفكر في بداية الموسم إعارته ليكسب المزيد من دقائق اللعب.

وخاض 51 مباراة هذا الموسم، بمجموع 3533 دقيقة، منها 36 مباراة في الدوري، وسجل ثمانية أهداف وصنع 13، كما لعب 3 مباريات دولية، بعد أن حصل على ثقة لويس إنريكي مدرب المنتخب.

ويتميز بيدري بتعدد مهامه فهو تارة لاعب وسط هجومي، وتارة أخرى لاعب وسط دفاعي، كما يستطيع اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر.