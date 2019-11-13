400 مليون يورو تقرب ريال مدريد من مبابي

مرة أخرى يظهر اسم ريال مدريد مقروناً بالنجم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لكن الأمر هذه المرة يتجاوز كل التوقعات والأرقام أيضاً.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن "كالتشيوميركاتو" أن النادي الإسباني يدرس تقديم عرض مذهل بقيمة 400 مليون يورو لتخليص المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 20 عاماً من ارتباطه مع سان جيرمان.

وهذه الخطوة، ستتجاوز إن تمت، وبشكل كبير، قيمة الانتقال القياسي في تاريخ كرة القدم التي دفعها باريس سان جيرمان لضم نيمار من برشلونة مقابل نحو 222 مليون يورو عام 2017، كما أنها ستكون بقيمة الضعف للصفقة الأغلى بالعالم.

وارتبط اسم مبابي طويلاً بالانتقال إلى الدوري الإسباني، وتحديداً إلى ريال مدريد، وذلك حتى قبل انتقاله إلى سان جيرمان، حين انفجرت موهبته مع موناكو.

وكان مبابي الهدف الرئيسي لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، حين حاول مدرب الفريق زين الدين زيدان، التوصل إلى تسوية للاستغناء عن غاريث بايل، من أجل جلب عدد من اللاعبين، أبرزهم هداف يعرف الطريق إلى المرمى.

لكن رغبة زيدان لم تتحول إلى حقيقة، إذ بقي مبابي في باريس سان جيرمان، وضم ريال مدريد لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت وإيدين هازارد من تشيلسي.

وتشير الصحف الأوروبية إلى أن فرص إتمام الصفقة الحلم تزداد بسبب اهتمام باريس سان جيرمان بنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وتألق البرازيلي في سانتياغو بيرنابيو الموسم الماضي ، لكنه يكافح حالياً للتواجد في الملعب تحت قيادة زيدان.

ووفقاً لموقع "دياريو سبورت" يريد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، تأمين صفقة انتقال لمواطنه اليافع، مما قد يزيد من فرص إتمام صفقة مبابي لتكون الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم وبفارق هائل.