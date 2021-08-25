4403 رياضياً يتنافسون في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

سيتنافس 4403 رياضياً ورياضية من 162 دولة في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020) التي انطلقت ليلة أمس الثلاثاء في اليابان وفقاً لكريغ سبينس رئيس اللجنة الدولية البارالمبية.

وقال سبينس في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أخبركم بأننا نحطم الأرقام القياسية في هذه الدورة.

"لدينا 4403 رياضياً ورياضية يمثلون 162 وفداً يتنافسون خلال الأيام الـ 12 القادمة، إنه رقم قياسي، وهو الأكبر في تاريخ الدورات البارالمبية.

"هنالك 2550 رياضياً في فئة الرجال، و1853 في فئة الإناث، مقارنة بـ 1671 رياضية في دورة ريو."

وكان الرقم السابق 4328 رياضياً في دورة ريو دي جانيرو 2016، من 159 وفداً.

ويمثل اليابان الدولة المضيفة أكبر عدد بواقع 254 رياضياً يشاركون في 23 رياضة مختلفة، علماً بأنها شاركت في الدورة السابقة بـ 132 رياضياً.