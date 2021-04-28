46 مليون جنيه خسائر ليفربول للعام الماضي

كشف نادي ليفربول عن حجم خسائره المالية للعام الماضي، والتي قدرت بـ 46 مليون جنيه إسترليني (64 مليون دولار)، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ووفقاً لصحيفة “دايلي مايل” البريطانية، ترجع هذه الخسائر بشكل رئيس إلى تأثير تفشي فيروس كورونا على الإيرادات القادمة من وسائل الإعلام لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسائر العام المالي المنتهي في مايو 2020، وهي فترة تغطي الأشهر الثلاثة الأولى من انتشار الوباء عندما تم تعليق الدوري الإنجليزي، تعادل تراجعاً قدره 88 مليون جنيه (122 مليون دولار) من موقف ليفربول قبل عام.

وانخفض الدخل القادم من وسائل الإعلام بمقدار 59 مليون جنيه (82 مليون دولار) وشهدت المباريات الأربع التي جرت على ملعب ليفربول في الدوري خلال هذه الفترة انخفاضاً في إيرادات يوم المباراة بمقدار 13 مليون جنيه (18 مليون دولار).

وزادت الإيرادات التجارية 29 مليون جنيه (40 مليون دولار) إلى 217 مليون جنيه (300 مليون دولار) على خلفية 8 شراكات جديدة تم الإعلان عنها.

وفي مارس عام 2020، أعلن ليفربول عن ربح قدره 42 مليون جنيه (58 مليون دولار)، وهي المرة الخامسة في الأعوام الستة السابقة التي كان فيها النادي في حالة سيئة تحت ملكيته الأميركية، مجموعة “فينواي” الرياضية.