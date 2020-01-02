5 أرقام قياسية قد يحققها رونالدو في 2020

استمر النجم كريستيانو رونالدو في كتابة تاريخ كرة القدم لأكثر من عقد من الزمن، ولديه الفرصة لتحطيم بعض الأرقام القياسية الجديدة في عام 2020.

فما هي الأرقام التي يمكن أن يحطمها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة؟

الفوز بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس

يأمل المهاجم البالغ 34 عاماً في قيادة يوفي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الثالث والأول له منذ عام 1996.

وحقق البرتغالي لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات من قبل، 4 مرات مع فريقه السابق ريال مدريد، ومرة مع ناديه الأسبق مانشستر يونايتد.

ويبقى التحدي الأكبر بالنسبة لـ "صاروخ ماديرا" الفوز بالبطولة مع 3 أندية مختلفة والوصول للرقم القياسي لأسطورة ريال مدريد فرانشيسكو خينتو، الذي حقق اللقب 6 مرات.

أكثر لاعب يسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا

يتساوى رونالدو مع غريمه ليونيل ميسي، كأكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في دوري أبطال أوروبا بواقع 8 مرات، وأمامه فرصة للتفوق على نجم برشلونة.

أول لاعب يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي

يحتل رونالدو حالياً المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف، وأمامه فرصة لتعويض ما فشل به الموسم الماضي خلال موسمه الأول بإيطاليا، ليصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

ولا تقتصر الفرصة أمام البرتغالي لتحقيق الإنجازات والأرقام القياسية على مستوى الأندية، بل سيكون أمامه المجال مفتوحا على الصعيد الدولي رفقة منتخب بلاده.

أفضل هداف لبطولة أمم أوروبا

سجل "صاروخ ماديرا" 9 أهداف مع منتخب البرتغال في مشاركاته الأربع الماضية في بطولة أمم أوروبا، مما جعله يتساوى مع ميشيل بلاتيني كأفضل هداف في البطولة.

وإذا ما أحرز رونالدو أي هدف في يورو 2020، سينفرد بلقب أفضل هداف في تاريخ البطولة.

أفضل هداف دولي في التاريخ

يملك رونالدو في رصيده 99 هدفاً دولياً، خلف الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف دولية.

ويأمل النجم البرتغالي في الوصول للرقم الدولي الأبرز خلال عام 2020.