5 عوامل دفعت ميسي لطلب الرحيل عن برشلونة

طلب ليونيل ميسي من إدارة برشلونة الرحيل ليتسبب في زلزال ما زالت توابعه في بدايتها.

وكان "ليو" قد أرسل خطاباً للنادي طلب فيه تفعيل بند في عقده يتيح له الرحيل نهاية كل موسم، وهو البند الذي يتمسك البارسا بأن صلاحيته انتهت في يونيو الماضي.

ونشرت صحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا تقريراً ذكرت فيه أن هناك 5 أسباب دفعت الهداف الأرجنتيني لطلب الرحيل عن برشلونة رغم شعبيته الجارفة:

1- علاقة ميسي مع إدارة بارتوميو

على الرغم من تجديد ميسي لعقده الذي تم مع إدارة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو والصور التي تم التقاطها، إلا أنه لم يكن "ليو" على وفاق معهم ومع طريقة تفكيرهم خلال السنوات الخمس الماضية، وبعد الذي حدث أمام بايرن ميونيخ، يرى الأرجنتيني ضرورة إحداث تغيير جذري إداري وهو ما لم يحدث.

2- رحيل فالفيردي

تمتع قائد برشلونة بعلاقة جيدة مع المدربين منذ 2004، بداية من فرانك رايكارد وجوسيب غوارديولا مروراً بتاتا مارتينو وتيتو ولويس إنريكي رغم بعض الخلافات وصولاً لإيرنيستو فالفيردي.

وأشار تقرير الصحيفة أن رحيل فالفيردي وتعيين كيكي سيتيين بدلاً منه كان بمثابة صدمة لميسي وأمر غير قابل للتفسير.

3- التخطيط لمستقبل برشلونة

لم يكن ميسي معجباً بالتخطيط الرياضي للنادي، فكان يرى موسماً بعد الآخر أن البارسا يقوم بصفقات سيئة واستثمارات في غير محلها، وأن الأموال التي جناها من صفقة نيمار والبالغة 222 مليون تم إنفاقها بأسوأ طريقة ممكنة، ولم تكن علاقته جيدة مع إيريك أبيدال، وكان يرى النادي يدمر نفسه بنفسه في كل موسم انتقالات.

4- أسلوب التعامل مع سواريز

بعد إبلاغ لويس سواريز مهاجم الفريق بعدم رغبة المدرب الجديد رونالد كومان في أن يكون أحد أفراد مشروعه للموسم القادم ثارت حفيظة ميسي، فسواريز هو أحد الأصدقاء المقربين داخل وخارج الملعب من الأرجنتيني، وكان يرى بأنه يستحق أن ينال احتراماً أكبر.

5- مشروع كومان غير المقنع

تقول الصحيفة أن ميسي كان قد اتخذ قراره بالفعل قبل مقابلة المدرب الهولندي، لكنه انتظر لحين مقابلته ولم يقتنع بمشروعه، كونه لا يعتقد أن أفكار كومان بإمكانها أن تنجح في برشلونة، ومع تقدم ميسي في العمر حيث يبلغ 33 عاماً فإن سنواته في أعلى المستويات دخلت بالفعل مراحلها الأخيرة.