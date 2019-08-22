5 لاعبين مرشحون للتألق في الدوري الإيطالي

ازدادت القاعدة الجماهيرية للدوري الإيطالي الموسم الماضي، بفضل انضمام النجم كريستيانو رونالدو ليوفنتوس، وفي سوق الانتقالات الصيفية الحالي جذب السيري آ المزيد من نجوم الصف الأول، ولاعبين يتوقع لهم مستقبل واعد ينذر وجودهم بمنافسة شرسة الموسم المقبل.

فيما يلي 5 لاعبين يتوقع أن يخطفوا الأضواء في موسم 2019-2020 من الدوري الإيطالي:

روميلو لوكاكو

بلا شك أحد أهم صفقات الدوري الإيطالي هذا الصيف، وقد نجح إنتر ميلان في ضمه من مانشستر يونايتد بعقد مدّته خمس سنوات في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو حوافز.

وكان يوفنتوس قد حاول ضم لوكاكو في صفقة تبادلية؛ يرحل فيها باولو ديبالا إلى الشياطين الحمر، إلا أن رفض الأرجنتيني الانضمام إلى النادي الإنجليزي فتح الباب لإنتر لكي يستقطب المهاجم البلجيكي، ويحقق رغبة مدربه الجديد أنتونيو كونتي الذي وضعه ضمن خططه للموسم الجديد.

وبقدوم المهاجم البلجيكي (26 عاماً)، عزز إنتر صفوفه في محاولة لكسر هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري المحلي في السنوات الثماني الأخيرة من جهة، ومن جهة أخرى لتعويض الرحيل المتوقع لماورو إيكاردي.

ماريو بالوتيلي

يعود المهاجم المثير للجدل لإيطاليا من بوابة بريشيا مسقط رأس أسرته بعد ثلاث سنوات في فرنسا بين نيس ومرسيليا، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مرسيليا نهاية الموسم الماضي.

ومما لا شك فيه أن بالوتيلي (29 عاماً) سيجذب الأنظار له ولناديه الجديد، فمهاجم إنتر ميلان وميلان السابق معروف بتصريحاته وتصرفاته المثيرة للجدل وتنديده المستمر بتعرضه للعنصرية، الأمر الذي منعه من النجاح في أي فريق لأكثر من ثلاث سنوات.

فبعد رحيله عن لوميتزاني الذي نشأ به، انضم بالوتيلي إلى إنتر في 2007 ومنه إلى مانشستر سيتي في 2010، قبل أن يعود في 2013 إلى إيطاليا لكن هذه المرة لصفوف ميلان، حيث قضى موسماً واحداً ليرحل منه في 2014 إلى ليفربول، الذي أعاره للروسونيري موسم 2015-2016، قبل أن ينتقل لفرنسا حيث لعب لنيس من 2016 حتى مطلع العام الجاري عندما انتقل لمرسيليا.

ولم تقتصر أزمات "سوبر ماريو" مع الأندية فحسب بل مع منتخب إيطاليا أيضاً، إذ استبعد من اللعب معه أربع سنوات من 2014 وحتى 2018، قبل أن يستدعيه المدرب روبرتو مانشيني ويستبعده مجدداً بسبب تراجع مستواه ووزنه الزائد، فضلاً عن الانتقادات الكثيرة التي واجهها بسبب الاستعانة بخدمات اللاعب المثير للجدل.

وبعودته لإيطاليا وانضمامه لبريشيا، قد يستعيد بالوتيلي نجوميته بين جماهير مدينته، مما يفتح له طريق العودة للمنتخب والمشاركة في يورو 2020.

فرانك ريبيري

بعد مسيرة زاخرة بالنجاحات امتدت على مدار 12 عاماً مع بايرن ميونيخ، يقتحم الفرنسي المخضرم الدوري الإيطالي عبر بوابة فيورنتينا.

وكان ريبيري مرشحاً للانتقال إلى الدوري القطري، إلا أنه اختار الفيولا بمشروعه الجديد والطموح، على أمل تحقيق المزيد من الإنجازات في بطولة جديدة.

وفاز الجناح الفرنسي بالعديد من الألقاب مع بايرن الذي انتهى عقده معه الموسم المنصرم، بعدما انتقل إليه في 2007 قادماً من مرسيليا.

ماتيس دي ليخت

بعد منافسة مع برشلونة، نجح يوفنتوس في ضم أفضل مدافع صاعد في العالم عقب تألقه مع أياكس أمستردام الموسم المنصرم.

وخطف صاحب الـ 20 عاماً الأنظار في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، عندما ساعد في بلوغ أياكس نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

ويأمل يوفي في أن يمنح دي ليخت دفعة للفريق نحو تحقيق هدفه الذي طال انتظاره والمتمثل في التتويج بلقب دوري الأبطال.

اسماعيل بن ناصر

لفت لاعب الوسط الجزائري الأنظار خلال مشاركته مع منتخب بلاده في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية، التي تألق فيها وساعد "محاربي الصحراء" في الفوز باللقب ليتوج أفضل لاعب بالبطولة.

ورغبة منه في بناء خط وسط قوي واستعادة أمجاده، ضمه ميلان بعقد يمتد حتى عام 2024 قادماً من إيمبولي.

ويعد انضمام بن ناصر البالغ 21 عاماً لميلان فرصة ذهبية لعرض إمكانياته والانضمام لمشاهير عرب في أوروبا، مثل مواطنه رياض محرز والمصري محمد صلاح.