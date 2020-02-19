5 مشاكل تثير قلق جماهير برشلونة

حقق برشلونة ثلاث نقاط غالية في الصراع على لقب الدوري الإسباني، بعد تحقيق فوز صعب على ملعبه، السبت الماضي بنتيجة 2-1 على خيتافي، لكن الانتصار حمل بين طياته أنباءً سيئة.

ولا يقبل جمهور البارسا بالانتصارات الباهتة، ويتخوف من الأداء قبل مواجهتين مرتقبتين أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، وريال مدريد في الدوري الإسباني، وينتظر تدخلاً سريعاً من المدرب كيكي سيتيين لحل المشاكل الحالية، والتي استعرضتها صحيفة "ماركا".

دفاع سيء

تواصلت مشاكل دفاع برشلونة، واهتزت شباك الحارس مارك أندريه تير شتيغين بهدف جديد (استقبل 29 هدفاً في 24 مباراة)، وكشف خيتافي مشاكل الخط الخلفي للعملاق الكتالوني، والتي تهدده بنهاية سيئة للموسم.

صيحات استهجان

من النادر أن يسمع نجوم البلاوغرانا صيحات استهجان ضدهم في ملعبهم كامب ناو، لكن ذلك حصل أمام خيتافي رغم الفوز، وهي إشارة سيئة وسط أجواء مضطربة بالنادي.

إصابة ألبا

تعرض الظهير الأيسر جوردي آلبا، للإصابة الثالثة له هذا الموسم، ويشكل غيابه هذه المرة ضربة موجعة قبل مواجهتي نابولي وريال مدريد، إذ يعد أفضل شريك لليونيل ميسي، وسيراهن الفريق على بديله الشاب جونيور فيربو قليل الخبرة.

الافتقار للحسم

ربما ورث سيتيين هذه المشكلة من سلفه إيرنيستو فالفيردي، فالفريق يبدو عاجزاً عن "قتل المباريات" بتسجيل عدد وافر من الأهداف، ولم يتفوق بفارق أكثر من هدفين مع المدرب الجديد، لذلك يشعر بالتهديد دائماً حتى الدقائق الأخيرة، ودفع الثمن بالخروج من كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بلباو بهدف قاتل.

التقدم بالكرة

ربما اكتشف نابولي عيباً خطيراً في البارسا، وهو صعوبة التقدم بالكرة من الخلف للأمام، لذلك يواجه الفريق الكتالوني مخاطر إذا تعرض للضغط العالي كما فعل خيتافي وعدة فرق أخرى هذا الموسم.