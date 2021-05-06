5 نجوم على أعتاب الدوري الإنجليزي الموسم القادم

اقترب عدة لاعبين من الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ورغم اختلاف الأسباب التي تُعجل برحيل بعض النجوم عن أنديتها الحالية، إلا أن عمالقة إنجلترا تترقب الحصول على خدماتهم.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز خمسة نجوم على أبواب الدوري الإنجليزي للموسم القادم:

سامويل أومتيتي

تراجع دور المدافع الفرنسي مع برشلونة خلال الموسمين الأخيرين، بسبب إصاباته المستمرة في الركبة، الأمر الذي جعله مرشحاً فوق العادة لمغادرة كامب ناو في الصيف.

ومع ظهور تقارير تفيد برغبة مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات أومتيتي، فإنه من المؤكد أن المدافع سيشكل إضافة جيدة للشياطين الحمر، بحال استعاد مستواه، لا سيما أن الفريق الإنجليزي بحاجة ماسة للاعب في الخط الخلفي يزامل هاري ماغواير، بسبب تراجع مستوى فيكتور لينديلوف وإيريك بايلي.

ولن يواجه يونايتد أي صعوبات تذكر في الحصول على أومتيتي، خاصة أن البارسا يرغب في التخلص منه.

حسام عوار

كان نجم ليون قريباً من الانضمام لآرسنال الصيف الماضي، لكن في النهاية قرر البقاء مع ليون، مما دفع الغانرز لضم توماس بارتي من أتلتيكو مدريد.

لكن في الفترة الأخيرة، عاد آرسنال إلى واجهة الأندية المهتمة بعوار، إلى جانب ليفربول، الذي يراه أفضل لاعب سيعوض الرحيل المتوقع لجورجينيو فاينالدوم.

ومن المؤكد أن عوار سيشكل إضافة قوية للدوري الإنجليزي، خاصة أنه أحد أكثر لاعبي خط الوسط موهبة في العالم خلال السنوات الأخيرة، ناهيك على أنه مرشح للتواجد مع منتخب فرنسا في يورو 2021.

جايدون سانشو

على غرار عوار، كان سانشو محور اهتمام مانشستر يونايتد الصيف الماضي، وكان قريباً للغاية منه، لولا مغالاة بوروسيا دورتموند في المطالب.

وكان دورتموند يصر على نيل مبلغ يتجاوز 100 مليون جنيه استرليني، ما جعل يونايتد ينسحب من الصفقة، لكن بعد ما يقرب من 8 أشهر، أضحى من المتوقع أن يعود الشياطين الحمر للواجهة من جديد لجلب النجم الإنجليزي لمسرح الأحلام.

ولم يبق في عقد سانشو مع دورتموند سوى موسمين، لهذا سيكون النادي الألماني منفتحاً على بيعه لتحقيق أكبر استفادة منه، خاصة أنه يحظى أيضاً بإعجاب المدرب أولي غونار سولشاير.

إيرلينغ هالاند

لاعب آخر من دورتموند وهو الهداف هالاند، الذي يعتبر أكثر لاعب مطلوب من قبل الأندية الأوروبية العملاقة حالياً، بعد عروضه المميزة للغاية مع دورتموند.

جذب النرويجي اهتمام الكثير من الأندية، على غرار مانشستر يونايتد وتشيلسي، اللذين يطمحان لضمه في الصيف، إلى جانب أندية أخرى في مقدمتها قطبا إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

ولدى هالاند شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون جنيه، لكن لا يمكن تفعيله إلا في صيف 2022.

كما أن وكيل هالاند، هو مينو رايولا، الذي يبذل قصارى جهده لإيجاد أفضل عقد لموكله، مما يعني أن هناك "حرباً" حقيقية على صعيد المزايدة لتحقيق أفضل سعر لبيعه في الصيف.

رافاييل فاران

يعتبر المدافع البالغ من العمر 28 عاماً، أحد أكثر اللاعبين في جيله حصولاً على الألقاب، وذلك بفضل مسيرته الرائعة مع ريال مدريد.

وفي ظل تبقي موسم واحد على نهاية عقده مع الملكي، أكد الفرنسي نيته الرحيل عن العاصمة الإسبانية هذا الصيف، مما جعله على رادار عدة أندية أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي، اللذان أبديا إعجابهما بمستواه.

ويتطلع يونايتد وتشيلسي لتعزيز صفوفهما بمدافع قوي، الأمر الذي ربط فاران بالانتقال لأحدهما، إذ يعد النجم الفرنسي الهدف الأبرز بالنسبة لتوماس توخيل مدرب البلوز.