5 نجوم على رادار برشلونة

وفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية، يراقب برشلونة كلاً من ويليان جناح تشيلسي ويان فيرتونخين مدافع توتنهام وكريستيان إيريكسن لاعب وسط توتنهام ودافيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي وبيدرو جناح تشيلسي.

ويعتبر ويليان من أكثر اللاعبين الذي ارتبطوا بالانتقال إلى البارسا خلال الموسمين الماضيين، إلا أن النادي الكتالوني لم يتوصل لاتفاق مع البلوز.

وبالنسبة لفيرتونخين، فقد دخل على رادار برشلونة، في ظل تألقه مع توتنهام وتفوقه في ألعاب الهواء وإجادة اللعب بالقدم اليسرى، إلا أنه سيكون من الصعب الاعتماد عليه في ظل تواجد الثنائي كليمون لونغليه وسامويل أومتيتي.

أما إيريكسن، فيعتبر من نوعية اللاعبين الذين يفضلهم برشلونة، حيث يجيد الوقوف على الكرة ولديه رؤية رائعة ودقة في إرسال التمريرات الحاسمة، لكنه يعتبر أقرب لريال مدريد، حيث دخل ضمن قائمة اهتمامات الملكي منذ فترة.

أما سيلفا وبيدرو، فالأقرب أن يستمر الأول في مانشستر سيتي، أو ينتقل للدوري الأميركي للمحترفين، في حين لو عاد الثاني إلى كامب ناو فسيكون دوره ثانوياً بشكل كبير.