5 وجهات محتملة في حالة رحيل زيدان عن ريال مدريد

يبدو أن الفترة الثانية التي قضاها زين الدين زيدان في قيادة ريال مدريد ستنتهي بشكل مفاجئ بعد عام واحد فقط من قيادة المدرب الفرنسي البالغ من العمر 48 عاماً للنادي إلى لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وبحسب ما ورد فإن راؤول غونزاليس أو ماسيميليانو آليغري سيحل أحدهم مكان زيدان، وهنا يأتي السؤال: أين سيذهب زيدان بعد ذلك؟

5- يوفنتوس:

على الرغم أن الجميع يربط زيدان بشكل دائم بلوس بلانكوس، لكنه أمضى 5 سنوات أخرى في يوفنتوس قبل انتقاله إلى إسبانيا.

رفع نجم خط الوسط الديناميكي لقبين من الدوري الإيطالي بقميص البيانكونيري، عندما كان الفريق يخوض مبارياته في ملعب يوفنتوس القديم "ديلي آلبي"، وقد ارتبط بتولي زمام قيادة يوفي منذ أن غادر آليغري السيدة العجوز.

فقد يوفي لقب الدوري لأول مرة منذ تسع سنوات على يد إنتر ميلان، بقيادة المدرب السابق أنتونيو كونتي، وقد يقرر البيانكونيري إقالة أندريا بيرلو الذي لم ينجح في تحقيق أهداف النادي هذا الموسم.

وأصبح من المحتمل أن يشارك يوفي في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعدما اقترب من خسارة مركز يؤهله إلى دوري أبطال أوروبا.

وبات أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو في وضع حرج مع انتهاء عقده الصيف بعد المقبل وتنتشر التكهنات بأن صاروخ ماديرا سيرحل بسبب خسارة النادي الأموال إثر عدم المشاركة في دوري الأبطال.

من المؤكد أن رونالدو يتمتع بصداقة رئعة مع زيدان وقد يستمر في حال وصول "زيزو" إلى يوفنتوس، خاصة أن البرتغالي عاش أفضل أوقاته في مدريد تحت زيادة زيدان ووصل إلى 112 هدفاً في 114 مباراة.

عودة زيدان إلى تورينو سيكون لها معنى كبير، خاصة في محاولة يوفنتوس للفوز بكأس دوري أبطال أوروبا بعيد المنال.

4- توتنهام هوتسبير:

بالطبع في حال وصول زيدان إلى توتنهام ستكون الجماهير سعداء بذلك، فالفريق اللندني يسعى للتعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية كبيرة، بعدما قرر تولي نجمه السابق ريان مايسون الإدارة الفنية للفريق خلفاً لجوزيه مورينيو الذي رحل عن الفريق مؤخراً.

ولطالما ازدهر هجوم ريال تحت وصاية زيزو ومن المؤكد أن أمثال هاري كاين وهونغ مين سون سيكونون في قمة سعادتهم إذا وصل الفائز بكأس العالم في فرنسا.

يمكن كذلك لهوغو لوريس وتانغي ندومبيلي وموسى سيسوكو مساعدة زيدان على الاستقرار في لندن.

ستكون إحدى المشكلات بالتأكيد هي مشاكل توتنهام الدفاعية، ومن المرجح أن يطلب الفائز بلقب يورو 2000 قائداً في الخلف إذا كان سيصبح مدرباً لسبيرز الموسم القادم.

3- باريس سان جيرمان:

إلى فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الحالي الآن، الذي احتاج إلى ركلات الترجيح للتغلب على مونبلييه في نصف نهائي كأس فرنسا - وهي مباراة لإنقاذ موسم باريس سان جيرمان.

بعد إقالة توماس توخيل في ديسمبر الماضي، تم إحضار الأرجنتيني ومن المتوقع أن يستعيد المركز الأول في الدوري الفرنسي، وهذا لم يحدث بعد.

وبعد أن تنازل عن الصدارة إلى ليل بفارق ثلاثة نقاط مع بقاء مباراتين من عمر الدوري، هناك تذمر في العاصمة الفرنسية بأن مدافعهم السابق، بوتشيتينو قد يطرد بعد ستة أشهر فقط إذا فشل في الفوز باللقب.

إذا فعلوا ذلك، يمكن أن يعود زيدان المولود في مرسيليا أخيراً إلى المنزل بعد ارتباطه بالوظيفة عندما غادر أوناي إيمري ملعب بارك دو برانس قبل ثلاثة سنوات.

حتى لو انتقل كيليان مبابي في الاتجاه الآخر إلى سانتياغو بيرنابيو، فإن فرصة إدارة تدريب لاعبين رائعين مثل نيمار وماركينيوس وماركو فيراتي وحارس ريال مدريد السابق كايلور نافاس، ستكون نقطة إيجابية لزيدان.

2- منتخب فرنسا:

بعد أن أنهى وقته كأيقونة على أرض الملعب في نهائي كأس العالم 2006، قاد ديدييه ديشان زميل زيدان السابق في المنتخب ويوفنتوس، الديوك إلى كأس العالم الأخيرة، لكنه يبدو أن موعد رحيله اقترب.

في ديسمبر 2019، قال ديشان لصحيفة "لو موند" أن الرقم القديم (10) سيدير المنتخب يوماً ما، مع انتهاء عقد مدرب فرنسا الحالي بعد كأس العالم 2022 - قد يصبح زيدان المدير الفني القادم.

من المحتمل أن يكون العمل مع مجموعة من اللاعبين الذين يحبون القائد السابق أمراً ممتعاً لزيدان على الأقل، في حين أن مبابي وبول بوغبا ومدافع لوس بلانكوس الحالي رافاييل فاران هم جميعاً نجوم يحترمون زيدان كثيراً ويتمنون التدرب تحت قيادته.

1- آرسنال:

أخيراً، قد يكون اختيار زيدان لتدريب آرسنال الأصعب، لكنه أيضاً أمر وارد.

في ظل توتر علاقة المدرب ميكيل أرتيتا بجماهير الفريق قد يتم الإطاحة به مع نهاية الموسم الجاري، والبحث عن مدرب جديد قادر على إعادة تدوير المجموعة بشكل جيد.

وقد يساعد زميله السابق في فرنسا ويوفنتوس، تييري هنري، في إقناع زيدان أيضاً بتدريب الغانرز، مع وجود الكثير من الفرنسيين الآخرين المرتبطين بالنادي. نعم، يجب تغيير الكثير حتى يحدث هذا.

الحديث عن عملية استحواذ من قبل الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي والمؤسس المشارك دانييل إيك يبني الزخم، مما يعني أن الأموال يمكن أن تصبح متاحة بسرعة في الجانرز لمنح زيدان حرية أكبر في الانتقالات الصيفية في حال موافقته على تدريب الفريق.