500 مليون يورو تفصل لابورتا عن الجمع بين ميسي ونيمار

كشف تقرير إسباني عن مخطط جوان لابورتا، رئيس برشلونة من أجل تدعيم الفريق خلال السوق الصيفي المقبل.

وقال برنامج ”كواترو“ الإسباني أن لابورتا يضع التعاقد مع النجم نيمار، وتجديد عقد الأسطورة ليونيل ميسي، أولوية قصوى خلال الفترة القادمة.

وأضاف البرنامج أن رئيس النادي الكتالوني يسعى لجمع 500 مليون يورو من الرعاة من أجل حسم صفقة نيمار، وتمويل العقد الجديد لميسي.

وأشار التقرير إلى أن مهاجم باريس جيرمان لا يزال متمسكاً باللعب بجوار "ليو" في فريق واحد، وهو ما يحفزه للعودة إلى كامب ناو.

ويرتبط النجم البرازيلي بعقد مع فريقه الفرنسي ينتهي في صيف عام 2022، لكن لم يتخد خطوات ملموسة لتجديد العقد حتى الآن.

وأشارت تقارير عدة في وقت سابق إلى أن نيمار قرر تجميد مفاوضات تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، من أجل الاستماع لعرض برشلونة أولاً.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن البرازيلي يشعر بأنه في موقف قوة حالياً ويمكنه العودة إلى البارسا، حيث سيضطر سان جيرمان لبيعه هذا الصيف في حال قرر عدم التجديد، تجنباً لرحيله مجاناً نهاية الموسم المقبل.

كما يأمل رئيس النادي الكتالوني في تقديم عرض مقنع لميسي، يستند على مشروع رياضي قوي، يحفز الأرجنتيني على البقاء.