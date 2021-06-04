52 مليار جنيه إنفاق الدوري الإنجليزي الممتاز على اللاعبين

أنفقت الأندية الإنجليزية 52 مليار جنيه استرليني (73.35 مليار دولار) على انتقالات اللاعبين وأجورهم السنوية منذ إطلاق منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1992، تقدمها تشيلسي بـ 5.5 مليار، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة ليفربول لأرقام 29 موسماََ.

وأوضحت الدراسة، التي نشرت تفاصيلها صحيفة “دايلي مايل”، أمس، أن مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وآرسنال، وليفربول، وتشيلسي، وتوتنهام، أنفقت وحدها 26.7 مليار، وفقاً للأرقام التي تم تدقيقها بواسطة كيران ماغواير، خبير تمويل كرة القدم في الجامعة، ما يُظهر القوة التي تمتلكها الأندية الإنجليزية.

وذكر ماغواير، أنه “على الرغم من أن الأندية الستة شاركت في تأسيس دوري السوبر الأوربي بسبب تراجع مداخيلها، قبل تراجعها عنه، إلا أنها ما زالت تمتلك القدرة المالية على جذب أفضل المواهب في العالم”.

تضخم في إنفاقات الدوري الإنجليزي الممتاز

وأشار إلى أن الفجوة الكبيرة بين الأندية الستة والأخرى ناتج عن حقوق البث التلفزيوني، التي تضخمت أخيراً نظراً لشعبيتها، إلى جانب المداخيل التجارية الأخرى من حقوق الرعاية، وتذاكر المباريات وغيرها، مع انتشار البصمة الخاصة بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت الدراسة، أن الأندية الإنجليزية العشرين جمعت خلال موسم 2019-2020 6 مليارات جنيه، مقابل 170 مليوناً، تشارك فيها 22 نادياً قبل إطلاق الدوري الممتاز، لافتةً إلى ارتفاع صاروخي للأجور، ففي عام 1992، تاريخ إطلاق المسابقة، أنفقت الأندية 97 مليوناً على الأجور، مقابل 3.5 مليار في الموسم الأخير.