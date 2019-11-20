535 مليون جنيه إيرادات مانشستر سيتي

انعكس نجاح مانشستر سيتي الموسم الماضي على إيرادات النادي لترتفع إلى 535 مليون جنيه استرليني (692 مليون دولار)، ليحقق أرباحاً للعام الخامس على التوالي.

وساعد بيع مجموعة من اللاعبين غير القادرين على اقتحام الفريق الأول في زيادة الأرباح إلى 10.1 ملايين جنيه.

وقبل استحواذ الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، على سيتي عام 2008، كانت الإيرادات تقارب 87 مليون جنيه.

وأدت النتائج التي حققها السيتيزنز في السنوات الخمس الماضية، بما فيها أربعة ألقاب في الدوري الممتاز خلال السنوات الثماني الأخيرة، وتأهل دائم إلى دوري أبطال أوروبا، إلى طفرة في الإيرادات التجارية وفي مردودات البث التلفزيوني.