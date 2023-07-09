6 من لاعبي باريس سان جيرمان غاضبون من تصريحات مبابي

قالت تقارير أن 6 من لاعبي باريس سان جيرمان غاضبون من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها النجم الفرنسي كيليان مبابي حول جودة الفريق ككل.

وأعلم اللاعبون الـ 6 رئيس النادي ناصر الخليفي بشكواهم وفقاً لموقع "سبورتس مول" في ظل ما أدلى به المهاجم صاحب الـ 24 عاماً من أقوال مفادها أنه "وصل لأعلى مستوى ممكن في صفوف الفريق".

ويرى الهداف الشاب أن استمراره مع الباريسيين يقلل من فرص منافسته على الألقاب الفردية على غرار جائزة الكرة الذهبية.

ودفعت هذه التصريحات مجموعة من اللاعبين منهم تعاقدان جديدان لمخاطبة الخليفي تعبيراً عن استيائهم مما بدر من زميلهم.

وكان مبابي قد أعلن مؤخراً أنه لن يمدد عقده مع باريس سان جيرمان لما بعد الموسم القادم، أي أن سيصبح لاعباً حراً بحلول صيف العام المقبل.

ووجه الخليفي إنذاراً للمهاجم الفائز بكأس العالم 2018 وخيره إما بالتوقيع على تمديد أو أن يتم طرحه للبيع في سوق الانتقالات الجاري.