6 نجوم في طريقهم للرحيل عن يوفنتوس

كثر الحديث خلال الساعات الماضية عن مصير عدة نجوم في يوفنتوس تزامناً مع خصم النقاط من رصيد الفريق في الدوري الإيطالي وما له من تبعات حيال التأهل الأوروبي.

وتم خصم 10 نقاط من رصيد يوفي أمس الاثنين جعلته يتراجع إلى المركز السابع على سلم الترتيب العام برصيد 59 نقطة وبفارق 5 نقاط عن آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وبدأت الشكوك بالتالي تتعاظم بخصوص بعض اللاعبين الذين من المتوقع أن يرحلوا خلال الصيف.

من هم النجوم المرشحون للرحيل عن يوفنتوس