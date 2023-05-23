6 نجوم في طريقهم للرحيل عن يوفنتوس

كثر الحديث خلال الساعات الماضية عن مصير عدة نجوم في يوفنتوس تزامناً مع خصم النقاط من رصيد الفريق في الدوري الإيطالي وما له من تبعات حيال التأهل الأوروبي.
وتم خصم 10 نقاط من رصيد يوفي أمس الاثنين جعلته يتراجع إلى المركز السابع على سلم الترتيب العام برصيد 59 نقطة وبفارق 5 نقاط عن آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.
وبدأت الشكوك بالتالي تتعاظم بخصوص بعض اللاعبين الذين من المتوقع أن يرحلوا خلال الصيف.
من هم النجوم المرشحون للرحيل عن يوفنتوس
لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا: يعد أول المرشحين لمغادرة ملعب آليانز في الأسابيع القادمة كونه لم ينجح في تقديم ما يشفع له بالبقاء نظراً لتعاقب الإصابة وكثرة الغيابات، ولأنه يتقاضى أجوراً باهظة بالإمكان استثمارها في صفقات أخرى أكثر نفعاً.
الحارس البولندي فويتشيك تشيزني: تصادم الحارس مع المدرب ماسيميليانو آليغري عقب الخروج من الدوري الأوروبي في ظل تصريحات أكد فيها أنه تصدى للعديد من الفرص أمام إشبيلية مما يعكس الأداء الباهت الذي قدمه يوفي، ورد المدير الفني سريعاً مطالباً البولندي بالتزام الصمت، كما شكك بكفائته في تحدث الإيطالية.
وقد باشر النادي عملية البحث عن بديل مناسب على غرار ماركو كارنيسيكي (كريمونيزي)، وجوليلمو فيكاريو (إمبولي)
لاعب خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو: سيصل عقد نجم باريس سان جيرمان السابق في تورينو إلى نهايته بحلول الصيف، ومع تألقه اللافت هذا الموسم، بات رابيو هدفاً للعديد من الأندية التي تمني النفس في اقتناصه مجاناً، ومن المستبعد أن يعمل اللاعب على تمديد عقده لفترة إضافية بحال عدم تأمين مقعد مؤهل لدوري الأبطال.
الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا: عانى اللاعب من غيابات طويلة بداعي الإصابة، لكن عودته لم تتوج بالمستويات المميزة التي اعتاد على تقديمها في فيورنتينا، علاوة على أن التكتيكات التي ينتهجها آليغري لا تمنح كييزا بالضرورة المجال لترك بصمة واضحة، ومن المتوقع أن تتقدم أندية كبيرة بعروض لاستقطابه خلال الصيف مما سيضع يوفنتوس في وضعية صعبة.
الجناح الأرجنتيني آنخيل دي ماريا: يبدو أن مغامرة الأيقونة الأرجنتينية في تورينو ستصل إلى نهايتها سريعاً، فبعد موسم لا بأس به من ناحية الأداء، لا يتوقع أن يوافق النادي واللاعب على تمديد الاتفاق بينهما لموسم آخر مما يعني الرحيل.
المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش: تدرس عدة أندية إنجليزية على رأسها تشيلسي التقدم بعرض لضم اللاعب الذي عول عليه يوفي الكثير لكنه لم يرتق للمستوى المأمل. ومن المرجح أن يوافق النادي الإيطالي على رحيل نجم فيورنتينا السابق إذا وصله عرض مناسب خلال الأشهر القادمة.