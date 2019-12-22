7 أعوام دون خسارة لبرشلونة في كامب ناو

أنهى برشلونة آخر مبارياته في عام 2019 على ملعبه كامب ناو بالفوز على ديبورتيفو آلافيس برباعية لهدف في المرحلة 18 من الدوري الإسباني.

وضمن البارسا بالتالي الاحتفاظ بصدارة الترتيب ليصبح بطل الشتاء حتى لو انتصر ريال مدريد على أتلتيك بلباو في المرحلة ذاتها.

وفي المباراة وصل ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إلى الهدف 50 له في 2019.

ولم يتلقى النادي الكتالوني أي هزيمة على ملعبه في 2019 لينضم هذا العام إلى 6 أعوام ماضية نجح خلالها في الخروج دون أي خسارة من كامب ناو.