7 مشاكل على فالفيردي حلها في برشلونة

سيكون برشلونة على موعد مع فترة مرتقبة، بعد التوقف الدولي لهذا الشهر من نوفمبر ولغاية ديسمبر القادم، حيث سيخوض العديد من المباريات الهامة على الصعيدين الأوروبي والمحلي.

ومن أجل تجاوز هذه الفترة بسلام، سيكون أمام المدير الفني إيرنيستو فالفيردي، ضرورة معالجة سبعة أمور من أجل وضع البارسا على السكة الصحيحة، خاصة بعد المستوى المتذبذب الذي يقدمه الفريق منذ بداية الموسم، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وسيلعب برشلونة بعد التوقف الدولي مواجهات من العيار الثقيل، على غرار مباراتي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان، وكذلك في الدوري الإسباني بمواجهات أهمها ضد أتلتيكو ومدريد و"الكلاسيكو" المؤجل ضد الخصم العنيد ريال مدريد.

مشاكل الدفاع

أول الأزمات التي سيكون لزاماً على فالفيردي، معالجتها بعد فترة التوقف الدولي، هي مشكلة خط الدفاع الذي بات يتلقى العديد من الأهداف في شباك حارسه مارك أندريه تير شتيغين، وحتى في المباريات السهلة مثلما حدث أمام سلافيا براغ ذهاباً بدوري أبطال أوروبا، وبقاء نفس المشكلة قد يهدد حظوظ برشلونة خلال ما تبقى من الموسم.

دمج اللاعبين المهمشين

سيكون أمام مدرب أتلتيك بلباو السابق، ضرورة استعمال الأوراق الأخرى للاعبين الذين لم ينالوا فرصهم الكاملة هذا الموسم، وقد يشكلون حلولاً ناجحة للخط الخلفي، على غرار الشاب جونيور فيربو، وسامويل أومتيتي، والظهير الأيمن الشاب موسى واقي، لا سيما أن الأخير قيل الكثير عن إمكاناته الفنية.

الإصابات

أما الأمر الثالث الذي سيكون فالفيردي مطالباً بمعالجته، فهو مشاكل الإصابات التي تكررت كثيراً هذا الموسم، واشتكى منها المدير الفني مراراً في تصريحاته، وعليه قد يلجأ لتغيير طريقة العمل في النصف الثاني من هذا الموسم.

تصريف الزوائد

تحاول إدارة برشلونة تصريف اللاعبين الزائدين الذين خرجوا من حسابات فالفيردي، إذ عبّر الأخير، في تصريحاته الأخيرة عن رغبته بالاستغناء عن الثنائي إيفان راكيتيتش وكارليس آلينيا، فالكرواتي كان على مشارف الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكن ذلك تأجل بسبب الإصابة التي تعرض لها، إلا أن مغادرته باتت حتمية في الشتاء، شأنه شأن آلينيا الذي لم يتم الاعتماد عليه هذا الموسم في أي مباراة.

استعادة مستوى جيرارد بيكيه

هذه المهمة تبدو الأكثر تعقيداً أمام فالفيردي، حيث ما يزال المدافع الإسباني بعيداً عن مستواه المعهود، منذ عدة أسابيع، واستعادة النسخة الأفضل منه لمعاجلة مشاكل الدفاع سيكون أمراً صعباً، خاصة مع توجه اللاعب للتركيز على أمور أخرى تخص مشاريعه التجارية خارج النادي.

ضبط عثمان ديمبلي

تعد مشكلة المهاجم الفرنسي الشاب من بين أكثر المشاكل التي يعاني منها برشلونة، وهو ما أكده سكرتير النادي إيريك أبيدال الذي كشف، في آخر تصريحاته عن العمل مع فالفيردي، من أجل تسهيل عملية تكيّف ديمبيلي مع فلسفة النادي.

تجاوز عقبة بوروسيا دورتموند

آخر الأمور التي على فالفيردي معالجتها في هذا الظرف الصعب الذي يمرّ به البارسا، خلال الآونة الأخيرة، هو تحقيق فوز مريح على دورتموند الأسبوع القادم، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، حيث أن استعادة الثقة ستبدأ بتجاوز هذه العقبة، وعبره سيدخل الفريق المباريات الصعبة الأخرى براحة أكبر.