749 مشاركاً في ماراثون دبي المنزلي

انضم جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب البرتغالي، والحكم الدولي السابق الإيطالي بيير لويجي كولينا مدير تطوير الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى فريق مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب في المنزل «خلك نشيط، وخلك سليم».

ويضم فريق المبادرة إيريك أبيدال نجم منتخب فرنسا السابق، والمدير الرياضي لنادي برشلونة حالياً، وميكايل سيلفستر النجم السابق للمنتخب الفرنسي، ولويس فيغو قائد منتخب البرتغال السابق، والمدافع الأسطوري روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل الأسبق، والفرنسي نيكولا أنيلكا.

ويشارك النجوم برسائل توعوية تشجع على الالتزام بالبقاء في المنزل والتدريب المنزلي تحت شعار هذه المبادرة الرائدة التي انطلقت من دبي، ووصلت إلى الملايين في العالم.

من ناحية أخرى، ينطلق صباح غد سباق «الماراثون المنزلي» الذي ينظمه نادي 5:30 للجري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشركة آسيكس للمنتجات الرياضية، ضمن المبادرة، وسجل في الماراثون 749 مشاركاً من 62 جنسية مختلفة من المقيمين داخل الدولة وخارجها، حيث يشارك في السباق متنافسون من الكويت والسعودية، وعُمان، والبحرين، والأردن، يستعدون جميعاً للتنافس في أول سباق من نوعه في العالم الذي يمتد لمسافة 42.195 كيلومتراً، وتتنوع أعمار المشاركين ما بين 18 سنة إلى 65 عاماً، من الرجال والنساء، حيث يشارك 526 من الرجال، و223 من النساء.

وسيكون الماراثون عبارة عن سباق زمني بالجري داخل المنزل يستمر لعشر ساعات كاملة، حيث يبدأ من الثامنة صباحاً، وينتهي في السادسة مساء، ويعد الجري على الأرض، وليس على أي جهاز من أهم شرط من شروط المشاركة، وسيتم مراقبة المشاركة عبر برنامج سترافا، حيث سيتم استبعاد أي مشاركة تتم خارج المنزل، أو على أجهزة الجري، أو أي معدات أخرى.