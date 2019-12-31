8 أسماء تشعل سوق الانتقالات الشتوي

تترقب الجماهير بفارغ الصبر انطلاق سوق الانتقالات الشتوية، التي تبدأ غداً الأربعاء الموافق الأول من يناير، حتى يتم التعرف على الوجهة الجديدة لعدد من النجوم صوب أندية كبيرة تسعى لتعزيز صفوفها قبل استئناف النصف الثاني من الموسم.

ويشهد السوق منافسة حامية الوطيس بين الأندية على عددٍ من نجوم كرة القدم، لكن الأنظار ستتجه صوب 8 لاعبين يسعون لمغادرة فرقهم، كي يخوضوا تجربة احترافية جديدة، ما يعني أن الأمور ستكون مشتعلة في يناير وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

كريستيان إيريكسن

ينتهي عقد النجم الدنماركي لاعب وسط توتنهام في يونيو المقبل، ولا يتطلع إيريكسن إلى تجديده، على الرغم من قدوم المدرب جوزيه مورينيو إلى الفريق اللندني، لأنه أعلن أنه يريد اللعب في صفوف ريال مدريد وفقاً لما صرح به الصيف الماضي، مما يعني أن صاحب (27 عاماً) سيغادر في سوق الانتقالات الشتوية بصفقة جديدة أو سيرحل بشكل مجاني الصيف المقبل، لكنه يرغب بترك الدوري الإنجليزي، بعد أن رفض بشكل واضح وصريح العرض الذي تقدم به مانشستر يونايتد لضمه مقابل 25 مليون يورو.

لكن مورينيو، أكد بأنه على دراية تامة بمستقبل الدنماركي، ورفض الإدلاء بأي معلومات تتعلق بهذه المسألة.

وقال مورينيو أثناء سؤاله عن مستقبل إيريكسن: "نحن نثق ببعضنا البعض، ما يمكنني قوله فقط هو أني أعرف ما سيفعله، لكني لن أكون أنا من يفشي هذا الأمر، والحديث عن مستقبله وتحديد وقته يعتمد على اللاعب نفسه وليس عليّ، أشعر بأنه يرغب في مساعدتنا، ولهذا أدفع به عندما أحتاج إلى لاعب يتمتع بقدراته".

إيدينسون كافاني

تعلم إدارة باريس سان جيرمان جيداً، أن عقد المهاجم الأوروغوياني سينتهي الصيف المقبل، لذلك ستعمل على بيعه في سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن أصبح ماورو إيكاردي بديلاً مثالياً له، ليصبح كافاني على أعتاب خوض تجربة احترافية جديدة مع أتلتيكو مدريد، الذي تقول وسائل الإعلام، أن إدارته وافقت على جميع شروط بطل الدوري الفرنسي.

ماريانو دياز

اختار المهاجم الشاب البقاء مع ريال مدريد، ورفض العروض المقدمة لضمه في سوق الانتقالات الصيفة الماضية، على أمل الحصول على مكان أساسي ضمن تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، لكنه لم يحصل على دقيقة واحدة في أي مباراة ضمن الدوري الإسباني هذا الموسم، مما يقربه من الرحيل في يناير.

براهيم دياز

يعيش النجم الشاب وضعاً مشابهاً لزميله ماريانو، بعد أن قرر عدم مغادرة ريال مدريد الصيف الماضي على سبيل الإعارة، ولم يشارك حتى الآن مع الملكي سوى في أربع مباريات فقط هذا الموسم، ليفتح الباب أمام رحيله على سبيل الإعارة لأحد الأندية المهتمة بالحصول على خدماته.

وترغب إدارة ريال بإعارته لمدة ستة أشهر، حتى يحصل على فرصة أكبر للمشاركة، ويصقل المهارة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها، ومن الممكن أن يجد فرصته مع خيتافي المهتم الأول بالحصول على خدمات صاحب العشرين عاماً.

أرتورو فيدال

لفت النجم التشيلي المخضرم الأنظار بسبب المستوى المميز الذي قدمه مع برشلونة في المباريات التي أتيحت له الفرصة للمشاركة فيها، ليتم طلبه من قبل مدربه السابق أنتونيو كونتي في إنتر ميلان، خاصة وأن إيرنيستو فالفيردي مدرب البارسا تحدث الصيف الماضي عن وجود فائض من لاعبي الوسط لديه.

جان كلير توديبو

صحيح أن النجم الصغير لم يخض العديد من المباريات مع برشلونة، لكن إدارة النادي منفتحة على الاستماع للعروض التي تم التقدم بها للحصول على خدمات صاحب (19 عاماً)، ويبدو ميلان الأقرب لضمه.

توماس ليمار

ناضل النجم الفرنسي كثيراً مع أتلتيكو مدريد، لكن صبر المدرب دييغو سيميوني عليه بدأ ينفد.

ويدرك القائمون على الفريق، بأن عليهم بيع عقد أحد نجومهم، من أجل استقطاب لاعبين جدد، ويبدو ليمار على رأس لائحة المرشحين للرحيل.

راؤول دي توماس

انتقل إلى بنفيكا في سوق الانتقالات الصيفية مقابل عشرين مليون يورو، وبعقد يمتد لخمس سنوات قادماً من رايو فايكانو، لكن المهاجم الإسباني يعيش جحيماً كبيراً حالياً، جراء عدم مشاركته إلا في 7 مواجهات، ولإجلاسه على دكة البدلاء، إلا أن الأمل فتح بابه، بعد اهتمام إسبانيول الكبير بخدماته، مما يعني عودته مرة أخرى لبلاده.