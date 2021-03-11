9 سنوات سجناً لروبينيو في قضية الاغتصاب الجماعي

أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة ميلانو الإيطالية، الثلاثاء، حكماً بالسجن على اللاعب البرازيلي، روبينيو، لمدة تسع سنوات، بتهمة العنف الجنسي الجماعي.

وحكم على مهاجم ريال مدريد وميلان السابق، بهذا الحكم، العام الماضي في ديسمبر، لمشاركته في اغتصاب جماعي، وقع في إيطاليا عام 2013، وأدين بارتكابه الواقعة عام 2017.

ووفقاً لبيان المحكمة، فإن لاعب منتخب السامبا السابق و"شركائه" عبروا عن "ازدراء للضحية التي تعرضت للإذلال الوحشي".

وكان روبينيو وصديقه ضمن مجموعة من ستة رجال متهمين بالمشاركة في الاغتصاب الجماعي، لامرأة ألبانية تبلغ من العمر 22 عاماً في ملهى ليلي بميلانو.

ومن حق روبينيو استئناف الحكم مرة أخرى في غضون 45 يوماً أمام محكمة النقض العليا، وهي أعلى محكمة استئناف في إيطاليا، وتعتبر الملاذ الأخير بالنسبة للنجم البرازيلي.