10 لاعبين عرب يغيبون عن الدوري الإنجليزي خلال كأس إفريقيا

باتت بطولة كأس إفريقيا 2021 على أعتاب الانطلاق في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

وستخسر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خدمات العديد من اللاعبين العرب خلال المنافسات الإفريقية.

ورغم الشائعات التي أثيرت حول تأجيل كأس الأمم جراء تفشي فيروس كورونا، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أصر على إقامتها في هذا الموعد.

فيما يلي اللاعبون العرب الذين سيغيبون عن الدوري الإنجليزي خلال كأس إفريقيا 2021:

آرسنال: محمد النني (مصر)، عمر الرقيق (تونس).

ليفربول: محمد صلاح (مصر).

مانشستر يونايتد: حنبعل المجبري (تونس).

أستون فيلا: محمود تريزيغيه (مصر).

مانشستر سيتي: رياض محرز (الجزائر).

ويست هام يونايتد: سعيد بن رحمة (الجزائر).

واتفورد: عمران لوزا (المغرب)، آدم ماسينا (المغرب).

ولفرهامبتون: رومان سايس (المغرب).