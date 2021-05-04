9 لاعبين من ميلان ألغوا متابعة إبراهيموفيتش

ألغى تسعة من لاعبي ميلان متابعة زميلهم زلاتان إبراهيموفيتش عبر حسابه على "إنستغرام"، وذلك على خلفية الأحداث التي صاحبت المباراة أمام بينيفينتو التي انتصروا فيها 2-0.

ولم يظهر اسم المهاجم الدولي السويدي أمس ضمن قائمة المتابعين لدى فيكايو توموري واسماعيل بن ناصر وهاكان تشالهانوغلو، وبيير كالولو وسواليهو ميتي وبراهيم دياز ورافاييل لياو وأليكسيس ساليماكيرس وساندرو تونالي، زملائه في الفريق.

وظهرت قيادة تشالهانوغلو للصراع ضد المهاجم المخضرم بعدما تبادلا الشتائم أثناء المباراة، حيث نشر عبر حسابه مقطع فيديو للهدف الذي سجله في المباراة وعلّق قائلاً: “عندما يتحدث هؤلاء الناس الكثير”، مع أيقونة غضب، وظهر جميع زملائه يحتفلون معه باستثناء "إبرا"، فيما اكتفى بقية اللاعبين بإلغاء المتابعة دون تعليقات.

وحظي الفيديو بردود كبيرة من المتابعين، حيث تباينت الردود ما بين الإشادة بمهارة صاحب الرقم 10 في تسجيل الهدف، ومناصرة إبراهيموفيتش باعتبار أن التركي يقصده بالعبارة التي قالها.

وأظهرت قائمة الأسماء التي يتابعها إبراهيموفيتش عدم متابعته أي لاعب سواء من زملائه في الفريق الإيطالي أو منتخب بلاده أو النجوم الذين لعب معهم سابقاً.

ويتضمن الـ 22 حساباً التي يتابعها، الأندية التسعة التي لعب لها خلال مسيرته بما فيها يوفنتوس وإنتر ميلان، إضافة إلى حسابات شركات يروج لمنتجاتها، ومنتخبي بلاده لكرة القدم للرجال والسيدات، بينما الشخصية الوحيدة التي يتابعها مينو رايولا وكيل أعماله.