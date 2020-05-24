90 مليون يورو تحسم مصير كوتينيو

كشف تقرير عن سعي برشلونة للتخلص من فيليبي كوتينيو، المعار لبايرن ميونيخ، خلال سوق الانتقالات الصيفي.
ويخضع نجم البارسا لبرنامج علاج طبيعي للتعافي من إصابة تعرض لها في الكاحل الأيمن.
ويأمل الجهاز الطبي لبايرن في أن يكون البرازيلي مستعداً للمشاركة قبل 27 يونيو المقبل، موعد نهاية الدوري الألماني.
وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن برشلونة لا ينوي مقايضة كوتينيو بلاعبين، بل الاتجاه لبيعه والاستفادة مالياً منه لتمويل الصفقات الأخرى.
وأضافت: «تواصلت أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وليستر سيتي مع وكيله كيا غورابشيان وإدارة برشلونة، بينما يوجد اهتمام بشكل غير رسمي من نيوكاسل لضمه».
وأشار التقرير إلى أن كوتينيو يريد العودة إلى البريميير ليغ، ويبدو تشيلسي الفريق المفضل لديه.
ويرى كوتينيو أن الدوري الإنجليزي يتناسب مع إمكانياته وقدراته الفنية خصوصاً أنه أكد من معاناته في الدوري الإسباني بعدما انضم إلى برشلونة ولم يتمكن من الظهور معه بالشكل المأمول بسبب الطريقة التي تعتمدها الأندية الإسبانية.
وقالت الصحيفة أن برشلونة حدد قيمة كوتينيو بين 80 و90 مليون يورو.
Via SyndiGate.info
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