90 مليون يورو تحسم مصير كوتينيو

كشف تقرير عن سعي برشلونة للتخلص من فيليبي كوتينيو، المعار لبايرن ميونيخ، خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ويخضع نجم البارسا لبرنامج علاج طبيعي للتعافي من إصابة تعرض لها في الكاحل الأيمن.

ويأمل الجهاز الطبي لبايرن في أن يكون البرازيلي مستعداً للمشاركة قبل 27 يونيو المقبل، موعد نهاية الدوري الألماني.