beIN تواصل تغطيتها الاستثنائية لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للرياضة والإعلام والترفيه، عن خطتها لتغطية مباراة قطر ومصر لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية بين الجزائر وتونس في ختام بطولة كأس العرب FIFA قطر2021، يوم 18 ديسمبر، حيث ستقوم بتقديم تغطية حية ومباشرة مع نجوم كرة القدم والجمهور على مدار 11 ساعة على قناة beIN SPORTS 1.

ومن جانبه قال السيد محمد البدر، مدير قنوات beIN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أظهرت بطولة كأس العرب مدى استعداد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم بعد أقل من عام، كما كانت فرصة رائعة لنا لتجربة استعداداتنا لبث وتغطية بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي ستكون بطولة استثنائية وعلامة فارقة في تاريخ تنظيم وتغطية بطولات كأس العالم".

وأضاف البدر:” لقد حرصنا في مجموعة beIN الإعلامية على أن تتاح الفرصة للجمهور العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم للاستماع بأجواء البطولة وحماسها وبالتغطية الاستثنائية التي نفذها أكثر من 500 موظف من موظفي المجموعة عبر قنواتنا التلفزيونية والرقمية".

تغطية beIN لليوم الأخير من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021

تبدأ التغطية من الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ويتخللها استديو تحليلي يبدأ في تمام الساعة 12:00 بتوقيت مكة المكرمة لتحليل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي قطر ومصر والتي ستقام على ملعب استاد 974، ثم الاستديو التحليلي للمباراة النهائية بين منتخبي الجزائر وتونس على ملعب استاد البيت والذي سيبدأ في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة ويستمر حتى الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، يتبعه حلقة خاصة من البرنامج المسائي لمدة ساعة ترصد الأجواء والاحتفالات المصاحبة لختام البطولة. كما سيتم بث المباراة النهائية للمتابعين باللغة الإنجليزية من خلال ستوديو تحليلي يبدأ الساعة 17:00 توقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS ENGLISH 2.

ويمكن للجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى فرنسا، وتركيا، ونيوزيلندا، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وتيمور ليستي، وكمبوديا، ولاوس والفلبين، متابعة أداء منتخباتهم خلال المباريتين الختاميتين عبر قناتي beIN SPORTS 1 و beIN SPORTS 2 على موقع Youtube والاستمتاع بالتغطية والأجواء الاستثنائية.

كما يمكن لعشاق الاحصائيات والتحليل الرقمي، بمتابعة قناة beIN SPORTS 2، حيث ستتوفر خدمة عرض الإحصائيات والأرقام الحصرية المباشرة من خلال "مركز المباراة" المعزز وخدمة القناة البانورامية والتي تعتمد على عرض عدد من الزوايا المختلفة خلال بث المباريات المباشرة. كما يمكن لمشتركي beIN أن يعيدوا مشاهدة أياً من المباريات أو البرامج من خلال خدمة beIN on Demand.

ويتزامن ختام بطولة كأس العرب FIFA قطر 2012، مع تبقي عام واحد فقط على ختام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي سيستضيفه ملعب استاد لوسيل، وسوف تشهد أستوديوهات beIN SPORTS PREMIUM وقناة beIN SPORTS Englush1 تغطية خاصة عن هذه المناسبة الهامة وتنقل انطباع العالم عن بطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك أثناء بث مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز والدوري الإسباني.

واحتفالاً بمناسبة تبقي عام واحد على ختام كأس العالم FIFA قطر 2022، ستقوم قناة beIN SPORTS 1 ببث حلقة جديدة من برنامج "My Final Day” والتي سيتحدث خلالها كلاً من النجم الفرنسي بول بوغبا والأسطورة الإيطالية ماركو ماتيراتزي عن مشاعرهما وعن الضغوط التي تعرضا لها أثناء لعب المباراة النهائية لكأس العالم من قبل. وستبث الحلقة في تمام الساعة 10:30 صباحاً توقيت مكة المكرمة.

وكانت المجموعة قد اتاحت مشاهدة مباريات بطولة كأس العرب مجاناً عبر قناتي beIN SPORTS 1 وbeIN SPORTS 2، وذلك من أجل أن تحظى الجماهير العربية بتجربة فريدة من نوعها، كما قامت بنقل المباريات عبر منصة YouTube حيث استمتع بها ملايين المشاهدين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.