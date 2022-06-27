beIN والاتحاد الدولي لكرة السلة يمددان شراكتهما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى 2025

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية الرائدة ضمن قطاع الرياضة والاعلام والترفيه، والاتحاد الدولي لكرة السلة عن تمديد شراكتهما القائمة حتى عام 2025، حيث ستلتزم beIN SPORTS القناة الرياضية التابعة للمجموعة بتغطية الأحداث والبطولات الدولية والقارية الرئيسية التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد ساهمت beIN الشريك الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة منذ العام 2006، في نقل أهم البطولات الى شاشات عشاق كرة السلة من خلال تغطية مباشرة ومتنوعة، شملت البطولات النسائية والشبابية التي تعد جزءً من مبادرتها الرائدة beINSPIRED، التي تهدف الى تسليط الضوء على الرياضات والمواهب المهمشة وإعطائها حقها في التغطية والانتشار. وسينعكس مجدداً مدى التزام beIN بمبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات خلال الشهر القادم مع تغطية نهائيات كأس العالم لكرة السلة دون 17 عاماً 2022 في اسبانيا، وكذلك نهائيات كأس العالم لكرة السلة للسيّدات دون 17 عاماً 2022 في المجر.

كما سيتمتع مشاهدو beIN بتغطية شاملة للمباريات التي تضم فرقاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تابعة للاتحاد الآسيوي والاتحاد الأفريقي لكرة السلة، بما في ذلك تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2023 التي ستقام في 30 من شهر يونيو الجاري، وكأس آسيا لكرة السلة 2022 الذي سيقام في 12 من شهر يوليو القادم.

ان تمديد شراكة beIN SPORTS مع الاتحاد الدولي لكرة السلة سيساهم في تعزيز مكانة هيئة البث العالمية باعتبارها أحد أكبر المستثمرين العالميين ضمن قطاع الاعلام الرياضي، وواحدة من أكبر الجهات الإعلامية الرياضية في العالم. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب تمديد beIN لشراكتيها مع الاتحاد الفرنسي للتنس لتغطية بطولة رولان غاروس والاتحاد الآسيوي لكرة القدم التين عقدتا خلال العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد باتت محفظة beIN تشمل قائمة واسعة من الشراكات والاتفاقيات طويلة الأمد لحقوق بث البطولات الرياضية الكبرى ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك تغطية كأس العالم لكرة القدم حتى عام 2030 ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي حتى عام 2024 - التي تشمل حقوق دوري أبطال أوروبا للسيّدات، والدوري الفرنسي حتى 2024، والدوري الاسباني حتى 2024، ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والألعاب الأولمبية، وبطولة ويمبلدون وغيرها الكثير من البطولات الرياضية العالمية.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال السيّد محمّد الدرهم، مدير شراء الحقوق الإعلامية الرياضية في beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسرنا الاستمرار في شراكتنا طويلة الأمد مع الاتحاد الدولي لكرة السلة على مدى السنوات الأربع القادمة، ومشاركة متعة كرة السلة مع عشاق هذه الرياضة في جميع انحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والانتقال بها الى الكثير من منازل وشاشات مشجعي كرة السلة القدامى والجدد".

من جهته قال السيّد فرانك ليندرز، المدير العام لخدمات الإعلام والتسويق لدى الاتحاد الدولي لكرة السلة: "نحن سعداء بمواصلة هذه الشراكة وتوسعة مستوى انتشار ومشاهدة بطولاتنا من قبل عشاق كرة السلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات المقبلة.

وأضاف: "إنّ قائمة الأحداث الرياضية لهذا الصيف واعدة جداً، حيث تشمل تصفيات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة نهاية الشهر الجاري، وبطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2022 التي ينظمها الاتحاد سبتمبر القادم. كما إنّ تمديد شراكتنا اليوم مع beIN سيوفر تغطية استثنائية للمشاهدين وإمكانية الوصول إلى البطولات التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة على مدى السنوات القادمة".

وستعرض التصفيات الآسيوية والأفريقية والأوروبية لكأس العالم لكرة السلة 2023 عبر قنوات beIN SPORTS PREMIUM 1 و beIN SPORTS PREMIUM 2 و beIN SPORTS PREMIUM 3، وذلك بدءاً من يوم الخميس الموافق 30 من شهر يونيو الجاري والتي سيرافقها تعليق باللغة العربية من قبل مجموعة من مواهب beIN الخبراء في رياضة كرة السلة.