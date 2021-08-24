beIN SPORTS تبث بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2021 مباشرة وحصرياً عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للرياضة والإعلام والترفيه وشبكتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS، عن بثها لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2021 مباشرة وحصرياً لمشاهديها ومشتركيها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستنطلق النسخة 141 من البطولة لهذا العام، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في مركز بيلي جين كينغ الوطني للتنس في مدينة نيويورك، يوم الاثنين 30 أغسطس، وستقام المباريات النهائية يوم الأحد 12 سبتمبر.

ومن المنتظر أن تضم البطولة بعضاً من أبرز اللاعبين واللاعبات في هذه الرياضة، مثل نعومي أوساكا، المدافعة عن لقب البطولة الفردية للسيدات، ونوفاك ديوكوفيتش حامل لقب بطولة ويمبلدون 2021، والنجمتان العربيتان - التونسية أُنس جابر والمصرية ميار شريف.

تغطية beIN لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2021

ستغطي الشبكة البطولة باللغة العربية عبر قنواتها 5 و6 و7، وباللغة الإنجليزية عبر القناة 2.

وستستضيف الشبكة الرياضية العالمية عبر استديوهاتها في مدينة الدوحة وعلى الهواء مباشرة مجموعة من ألمع لاعبي التنس العرب، بمن فيهم البطل المتوج مرتين والمتقاعد حالياً كريم العلمي، ولاعب التنس المغربي السابق أنس العمراني، ولاعب التنس الكويتي السابق عادل الشطي، ولاعبة التنس التونسية السابقة سليمة صفار، من بين نجوم آخرين. وسيحصل المشاهدون على لقطات حصرية لأهم اللحظات من أفضل المباريات يومياً.

وتعليقاً على تغطية بي إن سبورتس لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2021 المقبلة، قال دنكن والكينشو، مدير البرامج بالإنابة في beIN الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يسعدنا عرض بطولة تنس عالمية ومرموقة أخرى لجميع مشاهدينا في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المنتظر أن تقدم بطولة امريكا المفتوحة لهذا العام فعاليات غنية بالإثارة والتشويق لمشتركينا، مع تغطية حصرية للمباريات عن طريق استوديوهاتنا المخصصة عبر 4 قنوات ثنائية اللغة وعلى منصاتنا الرقمية. لا أحد يقدم الرياضة أفضل من beIN".

للاستمتاع بعالم من الرياضة والترفيه على بي إن، الرجاء زيارة www.bein.com