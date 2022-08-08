beIN SPORTS تتعاقد مع لاعب كرة القدم السعودي السابق ياسر القحطاني

تعلن مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية الرائدة ضمن قطاع الرياضة والاعلام والترفيه عن انضمام ياسر القحطاني قائد المنتخب السعودي السابق، والذي مثل فرق القادسية والهلال السعوديين والعين الإماراتي إليها. وسيعمل القحطاني الذي يعتبر أحدث المنضمين الى فريق beIN الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على تحليل مباريات كرة القدم عبر قنوات beIN SPORTS الرياضية التابعة للمجموعة.

وفي هذا السياق، قال السيد طارق زينل الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والموارد البشرية لدى مجموعة beIN الإعلامية: "سينضم القحطاني اليوم إلى فريق عمل القناة، الذي يجمع نخبة المواهب الإعلامية من المحللين الرياضيين، كما ستعلن المجموعة تدريجياً عن العديد من الأسماء اللامعة التي ستنضم اليها قريباً. وهنا أود التنويه إلى أن إنضمام القحطاني الى beIN يأتي في وقت إستثنائي من تاريخ مجموعتنا، حيث نعمل على قدم وساق لتغطية كأس العالم FIFA قطر2022 حصرياً في جميع انحاء المنطقة، والذي يعد الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم".

من جهته أكد ياسر القحطاني أنه سعيد بخطوة الانضمام إلى المجموعة، وأنها تأتي في توقيت مناسب حيث يسبق ذلك اجتماع 32 منتخباً في المنطقة لأول مرة في مونديال قطر 2022، من بينها منتخب بلاده قائلاً: "أرجو أن تكون هذه الخطوة إضافة جيدة للمشاهد خاصةً مع نخبة من الشخصيات البارزة في مجال التحليل والإعلام الرياضي".

الجدير بالذكر أن في سجل ياسر القحطاني الذي توج أفضل لاعب في قارة آسيا للعام2007، 172 هدفا سجلها في 354 مشاركة له طوال مسيرته الرياضية التي امتدّت الى نحو 18 عاما، ومن أبرز محطاته الاحترافية مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال العام 2006 بألمانيا، والذي شهد تسجيله هدفًا بمرمى المنتخب التونسي، بالإضافة إلى تتويجه هدافاً لبطولة كأس أمم آسيا للعام 2007، وتمثيله المنتخب السعودي لأكثر من 11 عاماً.