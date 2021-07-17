beIN SPORTS تجذب ما يزيد عن مليار مشاهد عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بطولتي أمم أوروبا 2020 وكوبا أمريكا 2021

حقّقت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للرياضة والإعلام والترفيه وشبكتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS، أرقاماً قياسيةً في نسب مشاهدة بطولتي أمم أوروبا 2020 و كوبا أمريكا 2021 – إذ وصل مجموع المشاهدين للبطولتين إلى ما يزيد عن مليار مشاهد ، وقد تم بثّهما حصريًا لمشاهدي ومشتركي beIN عبر 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقًا لأرقام شركة إبسوس، فشاهد البث أكثر من 100 مليون مشاهد ممن تابعوا المباراتين يوم الأحد 11 يوليو - حيث قام 64.4 مليون مشاهد بمتابعة المباراة الاستثنائية بين إنجلترا وإيطاليا في بطولة أمم أوروبا 2020، في حين وصلت مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021 إلى 36.1 مليون مشاهد. بالإضافة إلى ذلك، شهدت كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال معدلاً يزيد عن 30 مليون مشاهداً لمبارياتهم.

وقال السيد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة beIN الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن أعداد المشاهدين كفيلة بما تمّ تحقيقه، وهي شاهدة على أهمية ومكانة الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتطلع beIN دوما إلى تقديم أفضل الرياضة العالمية إلى مشاهديها ومشتركيها الأعزاء في جميع أنحاء المنطقة، وذلك في الفترة التي تسبق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وما بعدها. وسترحب beIN SPORTS في الفترة المقبلة بأولمبياد طوكيو 2020 من خلال 3000 ساعة من الأحداث المباشرة والبرامج الداعمة – ببساطة، ليس هناك شبكة أفضل منها في العالم لجلب الأحداث الرياضية إلى شاشات المشجعين والعائلات والمنازل".

خلال البطولتين العالميتين، قامت beIN بتخصيص استوديوهات تلفزيونية، تم تجهيزها بمرافق رفيعة الطراز مزودة بأحدث التكنولوجيات، لمشتركي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستمتاع بها حصريًا. ولقد تم البث بثلاث لغات - الإنجليزية والعربية والفرنسية - عبر 6 من قنوات beIN SPORTS MAX. كما عرضت الشبكة تغطية يومية مباشرة لمدّة 15 ساعة في الاستوديو مع نخبة عالميّة من المواهب والنجوم العرب والعالميين؛ مثل أرسين فينجر، ومحمد أبو تريكة، ورود خوليت، وغيرهم الكثير. وقامت أيضاً بتوفير مراسلين ميدانيين في جميع الدول الأوروبية المتنافسة والبالغ عددها 11 دولة. ولتوسيع نطاق حضورها وانتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت beIN بنشر تغطية يومية لمدة 22 ساعة عبر جميع المنصات الرقمية.

تعتبر beIN أكبر مؤسسة لبث المحتوى الرياضي والترفيهي الممتاز في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقناة beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها تبث عبر 34 قناة، كما تبث 816 ساعة محتوى يومياً في جميع أنحاء المنطقة. وتمتلك beIN أسساً تكنولوجية وتشغيلية قادرة على تسجيل وتوزيع أكثر من 200 موجز من البث الحي والمباشر في اَن واحد، مما يمنح المشجعين سبقاً صحفيّاً عن عالم الرياضة الاحترافية.

وتواصل beIN SPORTS بث أهم البطولات الرياضية، إذ أن متابعيها على موعد هذا العام وحده مع بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، وأولمبياد طوكيو 2020، يليهما البطولات الأوروبية المرتقبة، ونهائيات بطولة UEFA للسيدات، أما ختام العام فسيكون مع كأس الفيفا للعرب.