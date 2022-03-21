beIN SPORTS تحصل على حقوق بث التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية وقناتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS، عن نيلها حقوق البث المباشر للمباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 في 18 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حقوق البث المباشر لقنوات beIN SPORTS شملت كلا من الجزائر، والبحرين، وتشاد، وجيبوتي، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وفلسطين، وقطر، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، واليمن.

وبهدف عرض حقوق البث الجديدة ستطلق beIN SPORTS أربع قنوات جديدة خاصة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، باسم beIN SPORTS AFC، وbeIN SPORTS 1 AFC، وbeIN SPORTS 2 AFC، وbeIN SPORTS 3 AFC، حيث سيتم عرض كافة المباريات عبر جميع القنوات الأربع الجديدة، لتترافق مع تحليلات رياضية، من داخل أستوديوهات beIN SPORTS عالمية المستوى، عبر فريق من المواهب المتميّزة التي تتمتّع بها beIN.

وستقام التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 يومي الخميس والثلاثاء 24 والـ 29 من شهر مارس الجاري، حيث وجّهت المنتخبات الكبرى في القارة الآسيوية أنظارها على المواجهات الختامية للجولتين التاسعة والعاشرة.

وفي المجموعة الأولى، ضمنت جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية كوريا تأهلهما حيث ستتنافسان على المركز الأول، يليهما كل من الإمارات العربية المتحدة ولبنان والعراق الذين سيتنافسون على المركز الثالث.

أما في المجموعة الثانية، فستتنافس ثلاث منتخبات على مركزين مؤهّلين تلقائياً لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث تتقدّم المملكة العربية السعودية الطريق بينما تقف اليابان في أعقابها، في حين أن أستراليا - التي لا يزال يتعين عليها اللعب على المركزين الأولين - في سباق قوي للتأهل، حيث ستتجه المجموعة نحو نهائي مثير.

إن تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متاحة لكافة المشاهدين والمشتركين عبر جميع باقات الاشتراك بقنوات beIN، مع جدول عرض المباريات وفق الرزنامة التالية:

القناة التوقيت (مكّة المكرّمة) المباريات التاريخ beIN SPORTS AFC beIN SPORTS 1 AFC beIN SPORTS 2 AFC beIN SPORTS AFC beIN SPORTS AFC beIN SPORTS 1 AFC 12:10 14:00 15:00 15:00 18:00 20:00 أستراليا – اليابان كوريا – إيران فيتنام – عُمان لبنان – سوريا الصين – المملكة العربية السعودية العراق – الإمارات العربية المتحدة 24 مارس beIN SPORTS 1 AFC beIN SPORTS AFC beIN SPORTS AFC beIN SPORTS AFC beIN SPORTS 2 AFC beIN SPORTS 1 AFC 13:35 14:30 16:45 19:00 19:00 21:00 اليابان – فيتنام إيران – لبنان الإمارات العربية المتحدة – كوريا سوريا – العراق عُمان – الصين المملكة العربية السعودية - أستراليا 29 مارس



وستضاف حقوق بث التصفيات الآسيوية لكرة القدم الى قائمة حقوق البث الرياضية الفريدة التي تتمتّع بها beIN SPORTS ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشمل الحقوق الحصرية للدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري ابطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، والدوري الاسباني والدوري الإيطالي، كأس الاتحاد الإنكليزي، وغيرها الكثير من حقوق بث كرة القدم والرياضات العالمية الأخرى.

يذكر أن beIN SPORTS هي الشريك الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.