beIN SPORTS تستقطب أكثر من 87.8 مليون مشاهد لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد

شهدت قناة beIN SPORTS القناة الرياضية الرائدة التابعة لمجموعة beIN الاعلامية ارتفاعاً كبيراً في أعداد المشاهدين الشهر الماضي خلال المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس – حيث جذبت ما يقارب 88 مليون مشاهد لنهائي البطولة، وذلك وفقا للإحصاءات الصادرة عن شركة إبسوس.

هدف واحد حققه اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59، كان كفيلا بأن يتوج ريال مدريد بطلا لأوروبا مرة جديدة، حيث فاز باللقب بعد تقدمه على ليفربول بنتيجة 1-0 ليرفع بذلك رقمه القياسي الى 14 بطولة.

وقد جرى بث المباراة يوم السبت 28 من شهر مايو الفائت مباشرة وحصريا عبر قنوات beIN SPORTS بثلاث لغات مختلفة ترافقت مع أستوديوهات تحليلية مخصصة باللغتين العربية والإنجليزية. وقد شمل البث الحصري 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومع اقتراب موسم كرة القدم الأوروبية لعام 2021/22 من الانتهاء، شهدت beIN نسبة مشاهدة عالية لاثنين من المباريات الحاسمة خلال شهر مايو، حيث جذبت مباراة مانشستر سيتي في مواجهة مع أستون فيلا خلال الدوري الإنكليزي الممتاز ومباراة إيه إس روما وفينورد روتردام من نهائيات دوري المؤتمر الأوروبي أرقام مشاهدة عالية بلغت حوالي 20 مليون مشاهد لكل منها.

تعد مجموعة beIN الإعلامية الناقل الأكبر للمحتوى الرياضي والترفيهي المتميّز في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ترقبوا هذا الصيف، مجموعة مختارة من مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 (1-13 يونيو)، والمباراتين المتبقيتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022 مباشرة من الدوحة (13-14 يوليو)، وبطولة ويمبلدون 2022 (27 يونيو - 10 يوليو)، وكأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022 في إنجلترا (6-31 يوليو)، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس 2022 (29 أغسطس - 11 سبتمبر) وغيرها الكثير من البطولات الرياضية العالمية، التي ستعرض قبل نقل beIN للحدث التاريخي المرتقب نهاية العام الجاري مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

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