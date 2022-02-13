beIN SPORTS تقدم أسبوعين من النقل المباشر لبطولات التنس

تستعد مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للرياضة والإعلام والترفيه وقناتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS لتقديم أسبوعين من النقل المباشر من على أرض قطر لجولات التنس الخاصة ببطولتين متتاليتين، وبثّها لملايين المشاهدين والمشتركين بقنواتها عبر 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الانطلاقة ستكون يوم الاثنين الـ 14 من شهر فبراير الجاري، وذلك من داخل مجمع خليفة الدولي للتنس والسكواش الأيقوني، مع انطلاق بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة فئة الـ 250 نقطة، احدى جولتي رابطة محترفي التنس في المنطقة. وستشهد بطولة هذا العام والتي تبث حصريا عبر قنوات beIN في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنافساً كبيراً بين نجوم التنس بمن فيهم المدافع عن اللقب اللاعب الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، والمصنف الأول في فرنسا غايل مونفيس، والنجم الكندي الصاعد دنيز شابوفالوف، والبطل البريطاني آندي موراي الحائز على ثلاث بطولات غراند سلام للتنس.

كما تدعو قناة beIN SPORTS جمهورها ومشاهديها الى ترقب افتتاح بطولة قطر توتال انرجيز المفتوحة 2022، إحدى بطولات فئة الألف نقطة والمنظمة من قبل رابطة محترفات التنس، والتي ستلي الانطلاقة، وذلك بدءاُ من يوم الأحد الـ 20 من شهر فبراير.

وستشارك في بطولة هذا العام التونسية أنس جابر اللاعبة العربية الأعلى تصنيفاً، واللاعبة البيلاروسية آريانا سابالينكا الفائزة ببطولتين من بطولات غراند سلام، والتشيكية بيترا كفيتوفا المنافسة على اللقب وغيرهن الكثيرات من اللاعبات المحترفات اللواتي يتنافسن على اللقب لهذا العام.

وبهذه المناسبة الاستثنائية استعداداً لاطلاق أسبوعي التنس عبر شاشة beIN SPORTS، قال السيّد محمّد البدر مدير قنوات beIN في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن سعداء بتقديم هذه الأسابيع القليلة من مباريات التنس التي ستقام على أرض قطر، حيث سننقل للمشاهدين تنافس ألمع أسماء نجوم التنس من داخل ملاعب قطر ذات المستوى العالمي. إنّ هذان الحدثان الاستثنائيان سيضافان الى قائمة حقوق البث الرياضية الخاصة برياضة التنس، حيث ستصبح beIN موطن البطولات الأربع الكبرى، والتي تشمل حصرياً ويمبلدون ورولان غاروس وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة وبطولة أستراليا المفتوحة التي شهدناها مؤخراً".

وأضاف: "اليوم نحن نشهد على نحو متزايد تحول قطر الى مركز للرياضة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث باتت تستضيف مجموعة هائلة من الألعاب المحلية والإقليمية والدولية. كما اننا نتطلّع قدماً الى الإستمرار في تحقيق المزيد من الأمجاد على الصعيد الرياضي، خاصة بينما نستعد.

الى تغطية بطولة كأس العالم قطر 2022 خلال أشهر معدودة، باعتبارنا الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة الى فرنسا".

النقل المباشر لـ beIN SPORTS خلال شهر فبرابر

ستفتتح beIN SPORTS البطولة الأولى حصرياً يوم الأحد 13 من شهر فبراير الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرّمة، بحلقة استثنائية لمدّة ساعة على الهواء عبر قناة beIN SPORTS 5، تستضيف خلالها المقدّمة أريج سليم اللاعب

التونسي مالك الجزيري، الذي سبق وأن تمكن من الوصول الى نهائيات إسطنبول عام 2018، ومباريات الربع النهائي دبي 2014، وذلك للاضاءة على البطولات ومناقشة التوقعات والنتائج المرتقبة من داخل استديوهات beIN SPORTS عالمية المستوى.

لتنطلق بعدها الجولات الرياضية حيث سيرافق المشاهدين معلقين باللغة العربية عبر قناة beIN SPORTS 5، وباللغة الإنجليزية عبر قناة beIN SPORTS ENGLISH 3، حيث من المقرر أن يبدأ البث المباشر لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة يوم الاثنين عند الساعة 14:00 بتوقيت مكّة المكرّمة، لتنطلق بعدها المباريات في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكّة المكرّمة.

كما ستقوم مجموعة من أفضل مواهب قناة beIN SPORTS بتغطية الحدث من داخل ستوديو مخصص للنقل المباشر من أرض الملعب، لتقدم لكم كافة الضربات، والنتائج، والأحداث من خلف الكواليس. وسينضم المراسل صفوان أبو شنب، من قلب الملعب، أمّا حمد نواف فسيغطي تفاعل الجمهور، بالإضافة الى مجموعة من الخبراء والمحللين والضيوف بما في ذلك حضور لافت للمعلق واللّاعب الكويتي السابق عادل الشطّي، والمدرّب المغربي الكندي أنس لمراني الذي شغل منصب المدرّب السابق لفريق قطر الوطني، بالإضافة الى نجمة التنس العربي سابقا اللاعبة التونسية سليمة صفر، ومعلّق التنس الخبير إياد العكري.

وبالإضافة الى النقل المباشر للمباريات، فسيتم وضع مشاهدي beIN SPORTS في قلب الحدث عبر استوديو تحليلي يلخص احداث اليوم، بالإضافة الى ثلاث مباريات مصغّرة سيتم عرضها في أوقات متفرقة.

وستتبع البطولة الأولى بنقل مباشر لبطولة رابطة محترفي التنس الأحد التالي، حيث سيبدأ البثّ عند الساعة 15:00 بتوقيت مكّة المكرّمة، لتنطلق بعدها المباريات في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكّة المكرّمة، حيث ستختتم البطولة يوم السبت الـ 26 من فبراير عند الساعة 21:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.

للاشتراك في قنوات beIN SPORTS والاستمتاع بمشاهدة أسبوعي التنس خلال شهر فبراير يمكنكم زيارة www.bein.com.