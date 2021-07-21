beIN SPORTS تقدم أكبر تغطية في العالم لأولمبياد طوكيو 2020 مع أكثر من 3000 ساعة من عروض البث الحصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للرياضة والإعلام والترفيه وشبكتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS ، عن تقديمها بثاً حصرياً لأولمبياد طوكيو 2020 من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021 وذلك عبر 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستبث المجموعة 3000 ساعة من التغطية المباشرة - والتي تعد اكثر عدد ساعات بث في العالم.

وستشهد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثون 2020، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو في 43 موقعاً مختلفاً، منافسات في 33 لعبة رياضية مذهلة، و50 من الألعاب الرياضية الفرعية، و339 فعالية، و5 ألعاب رياضية جديدة (البيسبول / الكرة اللينة، والكاراتيه، والتزلج على الألواح، والتسلق، وركوب الأمواج).

تغطية beIN Sports للألعاب الأولمبية – أولمبياد طوكيو 2020

ستوفر beIN لمشاهديها ومشتركيها تغطية شاملة وحصرية، مع نحو 3000 ساعة من الفعاليات المباشرة المتميزة والبرامج الداعمة.

وستبث beIN SPORTS أكتر من 97% من الألعاب الأولمبية 2020 عبر 15 قناة باللغتين العربية والإنجليزية، مع تخصيص قناتي beIN XTRA 1 و 2 لعرض الفعاليات الأولمبية تحت اسم beIN Olympics 1 و 2، بالإضافة إلى أكثر من 14 ساعة من النشرات الإخبارية والبرامج اليومية على قناة beIN SPORTS الإخبارية، مع بث ل 400 ساعة مجاناً.

وستشمل التغطية الحصرية استوديو يومي مخصص من الساعة 06:00 إلى 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وجولة يومية في الساعة 17:00، وموجزاً يومياً في الساعة 22:00. وسيوفر الاستوديو المخصص للمشجعين لمحة داخلية عن عالم الرياضة الاحترافية، مع وجود 41 معلق وأكثر من 10 محللين وضيوف رياضيين عالميين وعرب، مثل أريج سليم ومحمد كيدان برهوم وجمال محفوظ الحسني وآسيا عبد الله. وباسل طبال ومهيب بن شويخة.



وتعليقاً على تغطية beIN SPORTS لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، قال دنكان والكينشو، مدير البرامج بالإنابة في beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “انه لمن دواعي سرورنا ان تساعد beIN في توحيد العالم من خلال بث اولمبياد طوكيو 2020 المنتظرة. ولقد خططنا لهذه التغطية الشاملة بشكل جيد بحيث نبرز القصص الرياضية المتنوعة والملهمة والاحتفالية، ونحن على أتم استعداد لتقديم تجربة مشاهدة استثنائية للأولمبياد للملايين من مشاهدين ومشتركين beIN في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".



وستشمل تغطية beIN لأولمبياد طوكيو مواهب نسائية ملهمة، بمن في ذلك تالا أبو جبارة، الحائزة على الميدالية الذهبية في بطولة قطر العربية للتجديف واللاعبة الأردنية جوليانا الصادق، الفائزة بالميدالية الذهبية للتايكواندو في الألعاب الآسيوية، والرياضية الإماراتية فاطمة الحوسني، وهذا يتماشى مع أهداف beIN للبث وذلك من خلال مبادرتها beINSPIRED والتي تعد احدى المبادرات التي تلتزم بها المجموعة، حيث توفر المبادرة منصة عالمية لعرض المواهب التي لم يتم منحها فرصة الظهور الذي تستحقه. ويشمل ذلك عرض المواهب على الهواء مباشرة، وبث المباريات الرياضية، وتطوير الشراكات التجارية والفعاليات والحملات المبتكرة؛ والتي تهدف جميعها إلى سرد أكثر القصص الرياضية إلهاماً في مختلف الألعاب الرياضية.



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