beIN SPORTS تقدم بثاً حصرياً لعودة موسم الدوريات الأوروبية لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ستقدّم مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للرياضة والإعلام والترفيه، وقناتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS بثاً حصرياً لعودة الدوريات الأوروبية الثلاث - الدوري الفرنسي (6 أغسطس – 21 مايو) والدوري الإنجليزي الممتاز (14 أغسطس – 22 مايو) والدوري الإسباني (15 أغسطس – 22 مايو) - مانحةً بذلك تجربة مشاهدة لا مثيل لها للملايين من مشتركيها ومشاهديها عبر 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعليقًا على تغطية beIN SPORTS الحصرية للدوريات الأوروبية، قال دنكان والكينشو مدير البرامج بالإنابة في beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن فخورون جداً بقدرتنا مرة أخرى على تزويد مشاهدينا ومشتركينا بأفضل تجربة مشاهدة ممكنة، وذلك مع انطلاق موسم كرة القدم للدوريات الأوروبية. ومع انتهاء تغطيتنا الناجحة لأولمبياد طوكيو 2020 في هذا الأسبوع، لا يسعنا الانتظار لبدء موسم كرة القدم القادم ومواصلة توحيد المنطقة من خلال حبها للرياضة".

برنامج beIN SPORTS لتغطية الدوريّات الأوروبية

ومع عودة الدوري الفرنسي و الدوري الإنكليزي الممتاز و الدوري الاسباني خلال عطلات نهاية الأسبوعيين المقبلين، سيتم بث كل مباراة وكل هدف على الهواء مباشرة وحصريًا على شاشات beIN ، وتوفر beIN لمشتركيها تعليق باللغتين العربية والإنجليزية لجميع المباريات. وستبث المجموعة ايضاً أفضل المباريات بتقنية عالية الجودة على قناتها الحصرية 4K beIN.

أفضل المباريات والالعاب متوفرة دوماً وبشكل متتال على beIN SPORTS 1 PREMIUM، حيث سيجد مشتركي beIN المعلقين والمحللين العرب الذين اعتادوا عليهم، بما في ذلك محمد أبو تريكة ويوسف شيبو وحاتم الطرابلسي وطارق ذياب وطارق جلاهمة. في حين سيستضيف الاستوديو الإنكليزي ريتشارد كيز وآندي جراي وسيكون ذلك على beIN SPORTS 1 EN.

ابتداءً من الجمعة 6 أغسطس 2021 ، ستبدأ beIN موسم الدوري الفرنسي عند بثها لمباراة موناكو و نانت في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS 2. وفي يوم السبت 7 أغسطس 2021، سيبدأ انطلاق الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك مع انطلاق اول مباراة لدرع الاتحاد الإنكليزي والتي ستشهد هذا العام مواجهة حاسمة ما بين ليستر سيتي الفائز بكأس الاتحاد الإنكليزي ومانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي على الهواء مباشرة على beIN SPORTS 1 PREMIUM في الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة. وسيتبع ذلك مباراة نادي تروا ضد باريس سان جيرمان في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة. وعلاوة على ذلك، سيتاح للجماهير في جميع أنحاء المنطقة الفرصة الأولى لمشاهدة التعاقدات والصفقات الصيفية للاعبين المرموقين لانتقالهم الى أنديتهم الجديدة.

وفي الأسبوع المقبل، يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، من وندسور بارك، في أيرلندا الشمالية، ستنطلق كأس السوبر الأوروبي في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة. حيث سيواجه تشيلسي الفائز بدوري أبطال أوروبا فياريال بطل الدوري الأوروبي. وسيعرض كأس السوبر لهذا العام بتعليق باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

يوم السبت 14 أغسطس من الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، سيبث الاستوديو العربي على beIN SPORTS 1 PREMIUM مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد، ويليها مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس، ومباراة نوريتش ضد ليفربول وأخيرا ريال مدريد ضد آلافيس.

وستعرض مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد 15 أغسطس على beIN SPORTS PREMIUM 1. لمن سيظهر هاري كين؟ وهل سيرتدي جاك غريليش قميص مانشستر سيتي؟

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