beIN SPORTS تنقل النسخة القادمة من بطولة ويمبلدون 2022 في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية المجموعة العالمية الرائدة ضمن قطاع الرياضة والترفيه، وقنواتها الرياضية beIN SPORTS، عن بثّ بطولة ويمبلدون 2022 لملايين المشاهدين والمشتركين ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وباعتبارها الموطن الحصري لبطولات التنس الكبرى في المنطقة، تعد beIN الناقل الوحيد في العالم الذي يوفر تغطية بثلاث لغات مختلفة: العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

وستعمل beIN على نقل كافة المباريات الرئيسية للبطولة – بما في ذلك البث المباشر من الملعب الرئيس، والملعب 1، والملعب 2، والمباريات الكبرى من الملاعب الخارجية - في جميع أنحاء المنطقة، وذلك مباشرة على الهواء من داخل مجمع ويمبلدون العريق في جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن.

وستسبق اطلاق منافسات البطولة استوديو تحليلي تمهيدا للمنافسات الكبرى يوم 25 يونيو بعدها الانطلاقة المباشرة لجدول المنافسات الرئيس يوم 27 يونيو عبر 8 قنوات مخصصة – beIN SPORTS 5، beIN SPORTS 6، وbeIN SPORTS 7 للتعليق باللغة العربية وbeIN SPORTS ENGLISH 1، وbeIN SPORTS ENGLISH 2، وbeIN SPORTS EXTRA 1، للتعليق باللغة الإنجليزية، وbeIN SPORTS FRENCH 1، beIN SPORTS FRENCH 2، للتعليق باللغة الفرنسية، وذلك يوم السبت الموافق 25 من شهر يونيو الجاري.

كما ستعمل beIN SPORTS طوال مدة البطولة على تزويد المشاهدين والمشتركين بالتعليقات والتحليلات الرياضية الاستثنائية من داخل نادي All England Lawn، حيث سيقوم بعض من أبرز نجوم وأساطير التنس في المنطقة بما في ذلك كريم العلمي وسليمة صفر الى جانب المعلق الرياضي الشهير عادل الشطي بالانضمام الى المذيعة أريج سليم لمشاركة الجمهور تحليلاتهم وآرائهم حول البطولة.

وستشمل تغطية البطولة، برامج خاصة ستسبق انطلاق الجولات، واضاءة على أبرز الأحداث اليومية، ومشاركة آنية للمحتويات المميزة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ beIN SPORTS (Instagram، Twitter، YouTube)، وذلك بالإضافة الى التغطية الإخبارية والبرامج التي ستلي الجولات.

ويمبلدون 2022 هي النسخة 135 من البطولة الأيقونية، والتي ستضم المدافع عن لقب فردي الرجال نوفاك جوكوفيتش الذي سيقاتل بشراسة للحفاظ على لقبه وسط منافسة عالية مع أهم لاعبي التنس في العالم. ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة شديدة من إيغا سوياتيك المصنفة الأولى على العالم للسيدات، وكارولينا بليسكوفا، وصيفة الفردي للسيدات لعام 2021، وماتيو بيريتيني الدي وصل الى نهائي البطولة العام الماضي، والنجم الصاعد الإسباني كارلوس ألكاراز، الى جانب الماتادوررافاييل نادال، الذي سيخوله فوزه ببطولة ويمبلدون لهذا العام بأن يصبح أول لاعب في التاريخ يحرز 23 لقباً في بطولات التنس الكبرى.

كما ستشهد البطولة أيضا ظهوراً للاسطورة سيرينا ويليامز الحائزة على اللقب سبع مرات، والتي منحت المشاركة في هذه النسخة من خلال بطاقة دعوة استثنائىية.

عربياً، ستمثل لاعبة التنس التونسية أنس جابر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بطولة ويمبلدون هذا العام، فبعد احتلالها المركز الثالث عالمياً باتت جابر الأعلى تصنيفاً على صعيد العالم العربي محققة رقماً قياسياً في تاريخ تصنيفات جولات رابطة محترفي التنس ورابطة محترفات التنس.

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