ريال مدريد يدك شباك بلد الوليد بسداسية في الدوري الإسباني

تاريخ النشر: 02 نيسان / أبريل 2023 - 04:31
بنزيمة يسجل ثلاثية في ظرف 7 دقائق (المصدر: أ ف ب)
بنزيمة يسجل ثلاثية في ظرف 7 دقائق (المصدر: أ ف ب)

البوابة - دك ريال مدريد شباك ضيفه ريال بلد الوليد بسداسيةٍ نظيفة اليوم الأحد في اللقاء الذي احتضنه ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تناوب على تسجيل أهداف المباراة كلٌ من رودريغو غوس (22)، وكريم بنزيمة (هاتريك) في الدقائق 29 و 32 و 36، وماركو آسينسيو (73)، ولوكاس فاسكيز (90).

ريال مدريد يضيف 3 نقاط إلى رصيده

بهذا الفوز الكاسح، رفع الفريق المدريدي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني مقلصاً الفارق مع برشلونة متصدر الترتيب إلى 12 نقطة.

فيما بقي رصيد ريال بلد الوليد ثابتاً عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

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