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أأأخ من النسوان..

منشور 18 آذار / مارس 2020 - 11:59
عروس حزينة
عروس حزينة

عريس عمل لعروسته كيكة زفاف على شكلها.. لما شافتها زعلت.. لأن الطباخ مزود الكاكاو شوي؟

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