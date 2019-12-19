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أبواب تسعدك..

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 03:15
ع الباب
ع الباب

 

ثلاثة أبواب تسعدك..
 باب الثلاجة
 باب البنك
 باب الطائرة.

صح ولا مش صح؟.
 او على رأي فيروز
على باب منوقف تنودع الأحباب نغمرهن و تولع ايدينا بالعذاب
و بواب بواب شي غرب شي صحاب شي مسكر وناطر تيرجعوا الغياب
أه البواب
وقت اللي بلوحلك و بسكر الباب بياخدني الحنين

بفكر رح اشتقلك بفكر عا هالباب رح انطر سنين
أه يا باب المحفور عمري فيك رح انطر و سميك باب العذاب
في باب غرقان بريحة الياسمين في باب مشتاق في باب حزين في باب مهجور أهلو منسيين
هالأرض كلا بيوت يا رب خليها مزيني ببواب و لا يحزن و لا بيت و لا يتسكر باب

 

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