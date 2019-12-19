ثلاثة أبواب تسعدك..

باب الثلاجة

باب البنك

باب الطائرة.

صح ولا مش صح؟.

او على رأي فيروز

على باب منوقف تنودع الأحباب نغمرهن و تولع ايدينا بالعذاب

و بواب بواب شي غرب شي صحاب شي مسكر وناطر تيرجعوا الغياب

أه البواب

وقت اللي بلوحلك و بسكر الباب بياخدني الحنين

بفكر رح اشتقلك بفكر عا هالباب رح انطر سنين

أه يا باب المحفور عمري فيك رح انطر و سميك باب العذاب

في باب غرقان بريحة الياسمين في باب مشتاق في باب حزين في باب مهجور أهلو منسيين

هالأرض كلا بيوت يا رب خليها مزيني ببواب و لا يحزن و لا بيت و لا يتسكر باب